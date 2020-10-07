Количество абонентов Wink в ЦФО превысило 800 тысяч

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Приложение видеосервиса установлено более чем на 1,5 миллиона устройств жителей центральной России. Около трети установок приходится на мобильные устройства под управлением Android.

Популярность сервиса Wink обусловлена качественным и лицензионным контентом, а также новыми возможностями, которые появились за последние полгода: виртуальные путешествия по лучшим музеям мира, онлайн концерты, спектакли и тренировки, организация совместных просмотров. Только за лето спрос на видеоплатформу вырос почти на 8 % по сравнению с весной. Почти 40 % новых пользователей – жители Москвы и Подмосковья. На втором месте по подключениям находится Воронежская область – почти 10 %. Третье место поделили между собой Липецкая и Тульская области. Во время летних каникул наиболее популярны были детские фильмы – «Тролли. Мировой тур» и «Соник в кино».Среди взрослых большим спросом пользовались аудиокниги, раздел с которыми недавно появился на Wink. Самыми популярными стали «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной, «Авиатор» Евгения Водолазкинаи «Моя гениальная подруга» Элены Ферранте.

Александр Святец, заместитель директора макрорегионального филиала – директор по работе с массовым сегментом МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Популярность видеосервисов говорит о росте осознанности и ответственности наших граждан. Вместо того, чтобы тратить время на поиски и скачивание пиратского контента в Сети, мы стали покупать подписки и смотреть интересные нам каналы, фильмы и сериалы в специализированных сервисах. "Ростелеком" постоянно работает над функционалом и наполнением платформы Wink. Благодаря разнообразному контенту и дополнительным опциям видеосервис завоевывает все новых зрителей. Например, недавно появилась функция "Смотрим вместе". Любой подписчик Wink может открыть виртуальный кинотеатр и устроить совместный просмотр фильма или сериала компанией до пяти человек».

Николай Белкин, москвич:

«Я начал пользоваться Wink во время самоизоляции. Появилось много свободного времени, и встал вопрос: чем занять себя и семью, пока все закрыто и нельзя выходить на улицу. Теперь не представляю, как мы раньше жили без этого сервиса. Помимо фильмов, сериалов и мультиков нашли в Wink массу полезного и интересного контента. Например, я включаю себе аудиокниги, когда еду за рулём. А жена очень увлеклась уроками зумбы и вместе с дочерью почти каждый день занимается под видео-тренировки».

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (50 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

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Фото предоставлено «Ростелеком»