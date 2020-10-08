Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» повышает надежность электроснабжения потребителей Липецкого района

.

Специалисты липецкого филиала «Россети Центр» выполнили комплекс технических мероприятий по перезаводу двух линий электропередачи (ЛЭП) 110 кВ на распределительные устройства подстанции 220 кВ «Правобережная» («Россети ФСК ЕЭС») в Липецком районе. До конца текущего года энергетики перезаведут еще 6 высоковольтных линий. На выполнение данных мероприятий филиал направит 21,7 млн рублей.

Проведенные энергетиками Липецкэнерго работы позволят организовать надежную схему энергоснабжения порядка 36 тыс потребителей Липецкого района, в том числе таких крупных, как Студеновская акционерная горнодобывающая компания ("Стагдок"), на которую приходится 10 % добываемого флюсового известняка в России, а главным потребителем продукции является Новолипецкий металлургический комбинат; ООО «Куриное Царство» Группы «Черкизово» - крупнейшего российского производителя мясной продукции; компания по производству и розливу безалкогольных и прохладительных напитков «Липецкая Росинка» (АО «Компания Росинка»), продукция которой представлена во всех крупных федеральных торговых сетях. По линиям Липецкэнерго от ПС «Правобережная» также осуществляется транзит электроэнергии для нескольких строительных компаний (ОАО «ЗСК», АО «ДСК»), десятков других промышленных и сельскохозяйственных предприятий (ООО Бумпак, ООО «Техноинжиниринг, СХПК «Тепличный», АО «Тепличное») и социально-значимых объектов.

Мероприятия по перезаводу линий являются частью масштабной реконструкции ПС «Правобережная», которая поэтапно проводится «Россети ФСК ЕЭС» с 2010 года. В ходе ее выполнения на подстанции взамен старых открытых распредустройств установлены новые комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 110 и 220 кВ, предназначенные для приема, распределения и учета электроэнергии. В отличие от устаревших аналогов, КРУЭ обеспечивают надежную защиту оборудования от воздействия окружающей среды и продлевают срок его службы. Для включения их в работу и организации процесса передачи электроэнергии специалистами Липецкэнерго ранее был осуществлен перезавод 4 линий низкого напряжения (10 кВ) и 5 линий 35 кВ.

«Проведенные мероприятия позволят значительно повысить надежность электроснабжения потребителей Липецкого района, увеличат пропускную способность линий, а также обеспечат возможность подключения новых потребителей», - подчеркнул и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Антон Герасимов.

Реклама

Фото предоставлено Липецкэнерго