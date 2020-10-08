Андрей Майоров: все компании Группы «Россети» своевременно выполняют мероприятия по обеспечению надёжной работы сетей в ОЗП, идут с опережением плана ТОиР в среднем на 12,5%

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«В этом году реализация плановых мероприятий при подготовке к ОЗП потребовала адаптации к ограничениям из-за COVID-19. Тем не менее, все компании группы «Россети» обеспечили высокий темп работ, выполняют все организационно-технические мероприятия по обеспечению надёжной работы инфраструктуры, в целом идут с опережением графиков ТОиР на 12,5%. Объём финансирования ремонтов в 2020 году составил 70,2 млрд рублей, на 9% выше, чем годом ранее», – отметил Андрей Майоров.

По состоянию на 1 октября по основной номенклатуре работ программа ТОиР реализована полностью. Особое внимание уделено техническому обслуживанию оборудования питающих центров. Выполнен ремонт 695 трансформаторов и 18 900 выключателей (115% и 101% годового плана), 39 200 трансформаторных подстанций (101%). Также отремонтировано 165 600 км ЛЭП, установлено 985 200 изоляторов, расчищено 149 100 гектаров трасс ВЛ.

Обеспечена полная готовность оборудования и персонала. Сформировано 10 111 ремонтных бригад из 50 656 человек, подразделения укомплектованы техникой (24 138 единиц). В резерве – 5 937 мобильных источников электроснабжения (464,4 МВт). Проведено 154 учения, заключено 1 597 соглашений о взаимодействии с МЧС России, Росгидрометом, дорожными службами и подрядными организациями.

В филиале «Россети Центр Липецкэнерго» отремонтированы 24 силовых трансформатора 35-110 кВ, 56 трансформаторных подстанций напряжением 0,4-10 кВ и более 312 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ. Для повышения надежности функционирования воздушных ЛЭП расчищено от древесной и кустарниковой растительности более 500 га просек воздушных линий. На выполнение мероприятий ремонтной программы Липецкэнерго направило более 165 млн рублей.

Аварийный резерв филиала укомплектован на 100 %. К ликвидации последствий возможных технологических нарушений в Липецкэнерго готовы 115 бригад в составе 606 человек, 200 единиц автомобильной и специальной техники. Для временного электроснабжения потребителей в распоряжении специалистов филиала имеются 46 передвижных дизельных электростанций общей мощностью более 3 МВт.

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Фото предоставлено Липецкэнерго