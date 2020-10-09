Музей НЛМК открывает онлайн-выставку живописи о металле

.

Музей Новолипецкого металлургического комбината, флагманской площадки Группы НЛМК, открывает для жителей Липецка первую онлайн-выставку живописи «Липецкая Магнитка» местного художника Ивана Колесникова. Ее можно посетить на сайте Виртуального города НЛМК в разделе «Выставочный зал».

В коллекции корпоративного музея НЛМК есть работы многих известных художников Липецка, Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них – картины Ивана Колесникова, члена Союза художников СССР, участника региональных и республиканских выставок. Его работы также представлены в Липецком художественном музее, в частных коллекциях в Великобритании, США и других стран.

Признанный мастер пейзажа Иван Колесников - черпал вдохновение не только в красоте среднерусской природы, но и в мощи индустриальных сооружений. Работы Колесникова 50-х – 80-х годов прошлого века – настоящая художественная летопись Новолипецкого металлургического комбината.

Посетители онлайн-выставки смогут скачать изображение понравившейся картины на память.

Выставка работ Ивана Колесникова будет доступна в Виртуальном городе НЛМК до 1 ноября. Ее сменит экспозиция живописи, посвященная годовщине выпуска первого новолипецкого чугуна.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.