НЛМК наградили за активное участие в экологическом субботнике «Зеленая Весна»

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Новолипецкий металлургический комбинат, флагманскую площадку Группы НЛМК, наградили дипломом неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского за активное участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна», а также за поддержку инициатив по охране окружающей среды.

Субботник проходил с 25 апреля по 30 сентября. В этом году несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку инициативу общественной организации поддержали около 1000 работников комбината. Уборка с соблюдением требований безопасности прошла на промышленной площадке предприятия и близлежащей городской территории. На специальный полигон вывезли более 100 тонн отходов – это более 20 самосвалов. Вместе с уборкой, работники комбината высадили деревья, привели в порядок клумбы и газоны.

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» — традиционная акция федерального масштаба. Проект способствует развитию и распространению экологической культуры в России и формированию социально-ответственного общества, живущего в гармонии с природой. Со старта субботника в 2014 году под флагами «Зеленой Весны» на генеральную уборку страны вышло более 13 млн человек.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.