На НЛМК определили лучших водителей и контролеров качества

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Соревновались водители и контролеры качества в производстве черных металлов.

В конкурсах участвовало около 220 работников управления аттестации и инспекции продукции, а также автотранспортного управления.

Жюри оценивало знание конкурсантами требований производственной системы, интегрированной системы менеджмента Группы НЛМК, охраны труда и промышленной безопасности. Водители кроме этого соревновались в знании правил дорожного движения. Практическое задание для контролеров включало выявление и классификацию поверхностных дефектов и дефектов формы на образцах запасных частей оборудования. Водители демонстрировали навыки маневрирования на автомобиле КамАЗ за контрольное время.

Лучше других с конкурсными заданиями справились контролер Лилия Савина и водитель Александр Климов. Победителям и призерам конкурсов вручены дипломы, денежные премии и сувениры.

В 2020 году на НЛМК пройдет 40 различных конкурсов профессионального мастерства, в которых примут участие около 2000 сотрудников предприятия. Участники и победители профессиональных состязаний имеют возможность непрерывного обучения и развития, что помогает их карьерному росту.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.