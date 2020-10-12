В Липецке возобновилась дезинфекция мест общего пользования

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Эта мера является дополнительной, однако руководство компании считает ее необходимой, в связи эпидемиологической обстановкой в стране.

Весной текущего года сотрудники УК на регулярной основе уже проводили специальные дезинфицирующие процедуры в разгар пандемии. В связи с обострением COVID-19 этой осенью, работы по дезинфекции возобновились.

Исполнительный директор компании Светлана Савинцева объясняет необходимость дополнительных процедур: «Плановая уборка помещений проходит с хлоро-содержащими средствами. Но мы считаем, что дополнительные меры помогут максимально обезопасить территорию домов от распространения инфекции и защитить здоровье жителей. Дезинфекция помещений предполагает применение новейшего препарата Сепотосан-Т, уничтожающего практически все известные бактерии и вирусы».

Сотрудники управляющей компании «Липецкжилэксплуатация» еще не получали специальных рекомендаций и приняли решение о дополнительных мерах защиты жителей многоквартирных домов самостоятельно. При этом не исключено, что и все компании в дальнейшем получат рекомендации по проведению процедур дезинфекции.

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Фото: предоставлено.