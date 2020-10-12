Специалисты Липецкэнерго получили благодарность Администрации Тербунского района за модернизацию системы уличного освещения

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В рамках заключенных контрактов с администрациями пяти сельских поселений Тербунского района специалисты Липецкэнерго выполнили объектную замену и установку 178 светодиодных светильников мощностью 54 Вт.

Для сокращения энергопотребления и улучшения освещенности 16 улиц восьми населенных пунктов района энергетики осуществили замену 87 устаревших ламп на современные энергоэффективные, а также дополнительно установили 91 светодиодный светильник.

В ходе работ по модернизации уличного освещения специалисты филиала смонтировали 15 километров провода, обладающего повышенными характеристиками безопасности. Также силами филиала установлено 16 шкафов учета наружного освещения, которые позволят не только контролировать расход электроэнергии, но и управлять освещением на сельских и деревенских улицах.

До конца года энергетики произведут замену и монтаж еще 91 светильника и установят два шкафа управления освещением.

В общей сложности на обновления системы наружного освещения в Тербунском районе будет направлено более 4,5 миллионов рублей.

- Мы благодарны специалистам Липецкэнерго за оперативную и профессиональную работу. Ведь в их арсенале современные энергосберегающие технологии, которые решают сразу несколько задач: обеспечивают качественную освещенность улиц, безопасность и комфорт жителей района, а также сокращают затраты на оплату электроэнергии, потребляемой уличным освещением, - отметили в Администрации Тербунского района.

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Фото Липецкэнерго