НЛМК передал в липецкие клиники средства индивидуальной защиты

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НЛМК и социальный партнер предприятия - благотворительный фонд «Милосердие» безвозмездно передали очередную партию средств индивидуальной защиты в липецкие клиники. В областную инфекционную больницу, городскую больницу скорой медицинской помощи №1 и городскую больницу №4 «Липецк-Мед» доставили 2,5 тыс. защитных комбинезонов, 2 тыс. респираторов и 7,5 тыс. бахил.

Вчера в инфекционную больницу и городскую больницу №4 от НЛМК передали партию препарата Артлегия – первого отечественного лекарства, которое рекомендовано Минздравом России для лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Широкие клинические испытания подтвердили эффективность препарата для предотвращения осложнений, которые могут привести к смерти больных.

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«С начала пандемии мы стремимся максимально учесть все пожелания липецких клиник в поставке необходимого оборудования и средств защиты. Кроме дорогостоящих медицинских приборов, масок и костюмов, ранее мы передали в больницы препарат Актемра на сумму около 7 млн рублей. Востребованное при терапии лекарство применяют как противовоспалительное средство», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских.

В последние месяцы НЛМК активно помогает бороться с распространением инфекции в регионе. По согласованию с региональными властями для больниц было закуплено наиболее востребованное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. В клиники региона передано 57 аппаратов ИВЛ, рентгеновские аппараты, 50 концентраторов кислорода, 20 бронхоскопов, более 127 тыс. защитных масок и респираторов, около 13 тыс. комплектов защитных костюмов, 200 медицинских кроватей с матрацами и другое лабораторное оборудование.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.