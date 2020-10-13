Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» модернизировал ПС 110 кВ «Донская»

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Проведенные работы позволили повысить качество и надежность энергоснабжения более 6 тыс потребителей района, среди которых крупнейший в России производитель мясной продукции ОАО «Куриное Царство» Группы Черкизово, а также крупное агропромышленное предприятие региона ООО "Агрофирма "Тихий Дон". Общий объем инвестиций Липецкэнерго в модернизацию ПС «Донская» составил 39 миллионов рублей.

В рамках модернизации на ПС «Донская», введенной в эксплуатацию в 1966 году, было установлено современное высокотехнологичное отечественное оборудование, отвечающее самым высоким требованиям надежности, безопасности и соответствующее действующим экологическим нормативам.

Взамен физически устаревшего трансформатора 10 МВА на подстанции смонтирован новый. Реконструированы ошиновка открытого распределительного устройства 110 кВ и система электроснабжения собственных нужд подстанции. Во время проведения работ подстанция не прекращала функционирования. Для обеспечения потребителей электроэнергией были задействованы резервные схемы электроснабжения.

«Техническое перевооружение, реконструкция, модернизация и новое строительство электросетевого комплекса являются приоритетными задачами Липецкэнерго. Их цель – обеспечение надежного, качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото предоставлено Липецкэнерго