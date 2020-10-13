Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в офисе Банка УРАЛСИБ в Липецке

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Новый мини-офис МФЦ в торжественной обстановке открыли директор Областного бюджетного учреждения «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области» Галина Кукушкина и управляющий Операционным офисом «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Наталья Щербакова.

С помощью многофункционального окна в офисе Банка липчане смогут получить полный перечень услуг оказываемых Росреестром, МВД, Пенсионным фондом, налоговыми органами, органами социальной защиты населения и многих других ведомств.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут получить услуги, необходимые для старта и развития бизнеса. В их числе услуги, связанные с регистрацией юридического лица, получением выписок из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, оформлением различных форм государственной поддержки, постановкой на кадастровый учет объектов недвижимости и получением разрешений на строительство, а также многие другие. При этом список услуг, доступный в многофункциональных центрах, постоянно расширяется. С полным перечнем услуг можно ознакомиться на сайте МФЦ: www.mfc48.ru.

Главными приоритетами в работе Банка УРАЛСИБ являются высокое качество обслуживания и удовлетворение потребностей клиентов, как частных лиц, так и предпринимателей. Открытие МФЦ в офисе Банка обеспечивает максимальное удобство для клиентов. В одном месте можно получить весь спектр банковских и государственных услуг, что позволяет существенно экономить время.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми услугами можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка. На правах рекламы.