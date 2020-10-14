НЛМК внедрил цифровое решение для управления закупками оборудования

.

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, внедрила систему управления закупками SAP Ariba Sourcing для повышения эффективности выбора и приобретения оборудования. Система позволяет стандартизировать процесс выбора поставщиков, сравнивать технические характеристики оборудования и условия сотрудничества, контролировать выполнение задач и соблюдение сроков. Цифровое решение позволит сократить операционные затраты на процесс закупки на 20-40%.

SAP Ariba Sourcing объединяет в рамках одной информационной системы множество задач, связанных с выбором поставщиков: разработку и согласование базисного инжиниринга, подготовку перечня необходимого оборудования, заполнение опросных листов и выбор контрагента по техническим и коммерческим критериям. Система позволяет эффективно взаимодействовать в едином пространстве всем участникам процесса закупок и, таким образом, экономить время и ресурсы компании.

«Закупка оборудования – один из ключевых этапов реализации инвестиционных проектов, который включает в себя сложные бизнес-процессы. Их оптимизация с помощью передовых IT-решений – это необходимое условие поддержания конкурентоспособности в эпоху цифровой трансформации. НЛМК одним из первых в России внедрил систему для промышленного сектора и планирует в будущем расширить применение SAP Ariba Sourcing для закупки основного технологического оборудования», - прокомментировал вице-президент по снабжению Группы НЛМК Анатолий Хебнев.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.