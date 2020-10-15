Олег Долгих: Первый тайм отыграли, счетом довольны, но игра не закончена

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- Олег Валентинович, главное событие АПК - агропромышленная выставка «Золотая осень - 2020» проходила преимущественно в онлайн-формате – все из-за коронавируса. Вообще, ситуация с COVID-19 как-то повлияла на сельхозотрасль региона?

- На технологические процессы не повлияла, если не считать, что в этом году из-за коронавируса практически не привлекались рабочие руки из ближнего зарубежья. Впрочем, это не стало неожиданностью, мы были готовы. В отношении большого бизнеса, реализации инвестпроектов - здесь несколько сдвинулись сроки по завозу, монтажу, наладке оборудования. Но ни один инвестпроект не был остановлен. Существенно повлияла ситуация с пандемией на малый бизнес, который завязан на поставках продовольствия в школы, больницы – здесь снижение оборота до 60%. Ситуация, конечно, нештатная, но в целом, по сельскому хозяйству удара нет. Хотя тенденция в развитии на ближайшую перспективу тревожная.

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- Уборка урожая близка к финишу. Погода как всегда заставила поволноваться, тем не менее, в ряде хозяйств собран небывалый урожай. Что говорят цифры по сезону 2020?

- По зерновым результаты оказались выше прогнозов и превзошли ожидания. Рассчитываем, что вместе с кукурузой соберем 4,35 – 4,4 млн тонн – это небывалый урожай в истории нашей области. По зерновым колосовым культурам средняя урожайность 54,6 ц с гектара, по озимой пшенице урожайность 58,2 ц (прошлый год 43,8 ц/га), по кукурузе урожайность 60-70 ц. Хорошо себя показали масличные, неплохой урожай картофеля, плодово-ягодные – на уровне прошлого года.

Повлияли и погодные аномалии – из-за пыльных бурь пришлось пересеять 25 тыс га сахарной свеклы. Да и отсутствие дождей с начала июля сказывается на сахарной свекле – здесь недобор, по сравнению с прошлым годом около 2 млн тонн – это порядка 30-35%. Однозначно большой рывок по овощам в закрытом грунте – валовой сбор составил почти 105 тыс тонн. В целом же, несмотря на противоречивый год, кроме сахарной свеклы все результаты или «хорошо» или выше среднемноголетнего уровня.

- А что по животноводству, какие показатели?

- В регионе ускоренно развиваются скороспелые отрасли: свиноводство и птицеводство. По итогам 9 месяцев по производству мяса прирост на 4%, по молоку прирост в сельхозпредприятиях и КФХ составил 8%, на столько же увеличилось и производство яиц.

По итогам 2020 года ожидается максимальный объем производства скота и птицы на убой в живом весе со дня образования Липецкой области - 378 тыс. тонн, надой молока на корову 8050 кг.

Считаю, что для нынешнего года очень даже неплохо, вся прибавка идет за счет применения новых технологий.

- В регионе устоявшаяся структура агрокультур. Будет ли она как-то меняться – с учетом тренда в сторону высокомаржинальных масличных культур?

- Структура отработана, тем не менее, за счет площадей под ячмень и сахарную свеклу вырастут посевы рапса и сои. Масличные культуры сейчас занимают весомую долю в севообороте региона, за последние годы у нас сложился агропромышленный кластер по выращиванию и переработке масличных культур. В области действуют 8 современных маслоэкстракционных заводов совокупным объемом переработки более 3200 тонн сырья в сутки. И строительство новых мощностей по переработке масличных культур продолжается. Стартовал новый инвестпроект «Черкизово-Масла», добавляет мощности по переработке масличных культур компания «Черноземье». Все возможности для развития этого перспективного и доходного направления у нас есть.

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- На «Золотой осени - 2020» Липецкая область была отмечена, как наиболее яркий пример динамичного развития экспорта АПК. Что и куда сегодня поставляют липецкие аграрии?

- За истекшие 5 лет показатели объема экспорта продукции АПК региона выросли в 5 раз – с 91 до 460 млн долларов США. Сегодня липецкая продукция поставляется более чем в 50 стран мира. Зерно – в Турцию, страны Магриба и даже Японию, подсолнечное масло – в Индию, Китай. Рапсовое масло, жмых – в Германию, Данию, Нидерланды и Китай, который сейчас выходит на первый план. После длительного перерыва вернулся на мировой рынок липецкий сахар. В этом году 130 тыс тонн его экспортировано в страны СНГ, в основном в Среднюю Азию.

На сегодняшний день Липецкая область входит в ТОП-10 регионов страны по таким основным позициям, как экспорт продукции масложировой отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности. В этом экспортном списке также дрожжи, замороженный картофель, соки.

- Объемы сельхозпродукции растут, как и конкуренция, и продать все липчане не смогут. Актуален вопрос глубокой переработки собственного сельскохозяйственного сырья. Какая здесь сейчас ситуация, перспективы?

- Предприятие «Аврора», у которого 2 сахарных завода, перестает быть чисто сахарным, приступая к инвестпроекту по глубокой переработке гороха. Компания «АНЕВА» будет производить изолят горохового белка. Срок реализации проекта до 2022 года, объем инвестиций 3,5 млрд рублей. Глубокой переработкой сои будет заниматься «Черкизово-Масла» - сроки реализации проекта тоже до 2022 года, объем инвестиций 7,2 млрд рублей. В повестке дня и строительство 2-й очереди завода по переработки сои, рапса «ТД Черноземье» с объемом инвестиций 6,5 млрд. рублей. Завод будет производить, в том числе, кормовой соевый шрот, рапсовое масло, соевое гидратированное масло, растительный лецитин.

На более длительный срок, до 2026 года, рассчитана реализация проекта по переработке пшеничного сырья (компания «Рустарк», объем инвестиций 14,26 млрд. рублей).

В числе выпускаемой здесь продукции будут высококачественные крахмалпродукты, биополимеры, глюкозо-фруктозные сиропы.

- Время не стоит на месте, в АПК неизбежен переход к новой технологической парадигме – это и биотехнологии, роботизация, композиционные удобрения и т.д. Какие инновации в стратегии развития сельхозотрасли региона?

- Для того, чтобы развиваться, как известно, надо бежать, а не стоять на месте. И в той или иной мере такие новшества у нас присутствуют. Если роботов на полях еще нет, но есть в животноводстве, к примеру, в доильном производстве. И без передовых технологий мы б не получили таких высоких урожаев. Да и роботы на полях не проблема, хотя пока нет робота, который бы готовил комбайн, трактор к работе. Надо еще иметь в виду, что роботизация влечет за собой высвобождение рабочей силы. Так что вопрос нужно решать комплексно – чтобы и овцы были целы, и волки сыты, и пастухи при деле (с улыбкой замечает Долгих – авт.).

Новые подходы, цифровизация - все это стало реальностью, хотя еще не в тех объемах, как хотелось. И чем быстрее мы будем осваивать, внедрять инновации в животноводстве, растениеводстве, переработке – тем лучше. Это стратегическая линия.

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- Липецкий регион (к слову, один из самых компактных) по производству сахара занимает 2-е место в стране, лидер в России по сбору тепличных овощей. Растет экспорт липецкой агропродукции, липчане лидируют в рейтинге регионов по качеству жизни сельского населения... То есть достижениями сполна можно гордиться, а легко держать столь высокую планку? Вообще, есть ли то, что надо «подтянуть» или идет ровное комплексное развитие?

- Успехи воспринимаем, спокойно, как должное. Есть определенное чувство неудовлетворенности – по сравнению с тем, что реализовано и еще можно сделать. А расти есть куда – и сегодня, и в перспективе. Как с точки зрения изменения векторов развития в сторону увеличения доли малого бизнеса, так и внедрения цифровизации, биотехнологий и т.д. Так что, можно сказать, что 1-й тайм отыгран, счетом довольны, но игра еще не завершена.

Поздравляю липецких аграриев с профессиональным праздником - Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Желаю всем крепкого здоровья, успехов и верных друзей!

Владимир КУЛИК. Фото: автора и предоставлены.