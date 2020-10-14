Электроснабжение социально значимых объектов на особом контроле филиала «Россети Центр Липецкэнерго»

.

Энергетики филиала проанализировали надежность схем электроснабжения объектов и состояние питающей их электросетевой инфраструктуры, и устранили выявленные в ходе проверки дефекты и недостатки.

В связи с тем, что теплоснабжающие предприятия и артезианские скважины относятся к категории социально значимых объектов, обеспечению их стабильной работы уделяется особое внимание. Для их надежного и качественного электроснабжения энергетиками разработана система резервирования, включающая в себя комплекс оперативных мероприятий по задействованию резервных источников питания (РИСЭ) на случай возможных технологических нарушений. Всего в зоне ответственности Липецкэнерго 440 котельных и 1575 предприятий водоснабжения, обеспечивающих подачу тепла и воды для жителей региона.

«Такие проверки позволяют снизить риски сбоев в работе энергооборудавания, вызванных неблагоприятными погодными условиями, и сократить сроки проведения аварийно-восстановительных работ, что особенно важно в период осенне-зимних холодов», - прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

Реклама

Фото предоставлено Липецкэнерго