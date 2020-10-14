Сеть 4G МегаФона впервые появилась в 12 населенных пунктах Липецкой области

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Оператор построил новые базовые станции и модернизировал действующее оборудование в 12 районных центрах Липецкой области. Теперь еще более 100 тысяч жителей региона получили доступ к скоростному интернету четвертого поколения.

Важным этапом развития сети в 2020 году стала установка базовых станций 4G в 12 малых городах, посёлках и деревнях Липецкой области, где раньше у МегаФона не было высокоскоростного интернета. Теперь все, кто проживает в селах Сторожевое, Бабарыкино, Волчье и других населенных пунктах могут быстро обмениваться файлами большого объема, смотреть видео в HD-качестве, комфортно учиться и работать онлайн.

Дополнительные базовые станции также появились в городах – Задонске, Ельце и Грязи.

«За год интернет-трафик в сети МегаФона в Липецкой области вырос почти в 2 раза. Чтобы сохранить качество услуг при возросшей нагрузке на сеть, мы скорректировали план строительства и за первое полугодие 2020 года выполнили около 90% годового плана по развитию инфраструктуры в регионе. Благодаря этому 4G-интернетом МегаФона сегодня могут пользоваться больше 80% жителей нашей области», – отметил Сергей Куртеев, директор Липецкого отделения МегаФона.

Результатом масштабной работы стало увеличение емкости сети и скорости мобильного интернета. А международная компания Ookla по итогам исследования, проведённого в первом квартале 2020 года, признала мобильный интернет МегаФона самым быстрым в Липецкой области.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Услугами компании пользуются 75,4 млн клиентов.

Фото: предоставлено.