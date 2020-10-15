В Липецке и области приостановят плановую медпомощь из-за коронавируса

В Липецк зовут работать врачей из районов Фото: Юлия КЛЮЕВА

С 19 октября в Липецкой области приостанавливают оказание плановой медпомощи. Такое решение приняли накануне, 14 октября, в ходе заседания регионального оперштаба.

Плановую помощь оставят для пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями. Тем, кто находится на гемодиализе, а также лечится от онкологии и по профилю гематологии. Продолжится иммунизация населения. Пациентам с социально значимыми заболеваниями тоже окажут помощь.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в Липецке не хватает около 50 врачей для работы с пациентами с COVID-19. Сами медработники все чаще заболевают коронавирусом и пневмонией. Около четверти всех врачей региона находятся на больничном. Большой дефицит врачей в инфекционной больнице. Чтобы восполнить нехватку медиков, в областной центр пригласят специалистов из районов. Те, кто будет работать по инфекционному профилю, получат финансовую поддержку.

Также в регионе увеличат загрузку всех аппаратов компьютерной томографии. В Липецке работают 10 таких установок. В конце месяца регион получит еще один томограф, с помощью которого будут диагностировать коронавирус.