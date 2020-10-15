Липчанам объяснили, на какие вызовы не едет скорая и почему

Липчанам рассказали, на какие вызовы не едет скорая помощь Фото: Юлия КЛЮЕВА

В соцсетях липчане начали жаловаться на работу скорой помощи. Жители Липецка и области пишут, что очень долго ждут медиков.

- Мама обратилась в поликлинику с жалобами на температуру и боли в спине, оформили вызов на дом, - рассказала липчанка Ирина. - Пришла врач, назначила лечение. Но улучшений не было. Температура не спадала - в среднем 37.6 градусов. Боль в спине начала подниматься выше. Мы обратились в скорую и там сказали, что температура должна держаться несколько суток и не ниже 38 градусов. Тогда они оформят вызов и приедут.

Многие липчане писали, что ждали карету скорой помощи 8 часов. Некоторые утверждают, что к ним медики ехали почти сутки. Главврач Липецкой областной станции скорой медицинской помощи Александр Игнатовский объяснил, на какие вызовы едет скорая.

Медик рассказал, что в настоящее время в листе ожидания скорой помощи 60% всех вызовов - пациенты с температурой. Но кроме них есть вызовы на ДТП, криминальные травмы, кровотечения, роды, обострения хронических заболеваний. И скорая, в первую очередь, выезжает на жизнеугрожающие состояния. Медик попросил липчан не вызывать скорую при температуре 37 градусов, а обращаться в поликлинику.

- По федеральному законодательству, неотложные вызовы на температуру могут выполняться только когда в листе ожидания не остается жизнеугрожающих, - рассказал Александр Игнатовский. - Из того огромного количества вызовов, которые поступают к нам о температуре, мы выбираем те, которые требуют неотложной помощи - к детям, людям старше 65 лет, с хроническими заболеваниями. А также если пациенты перезванивают и говорят, что их состояние ухудшилось.