Группа НЛМК стала лауреатом премии SAP Value Award

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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, стала лауреатом ежегодной премии SAP Value Award в номинации «Люди – самый ценный капитал». Компания получила высшую, платиновую награду, за внедрение системы оценки индивидуального вклада и вознаграждения сотрудников на основе программного обеспечения SAP HCM (Human Capital Management, системы управления человеческим капиталом).

Цифровое решение позволяет повысить вовлеченность персонала, а также сократить на 80 млн рублей в год затраты на процесс оценки деятельности сотрудников.

В основе цифрового решения лежит система MBI (merit based increase, вознаграждение по заслугам), которая помогает выявлять наиболее перспективных и эффективных сотрудников, раскрывать их потенциал, устанавливать справедливое вознаграждение и применять прозрачные алгоритмы его изменения. Сервис связывает воедино расчет индивидуального вознаграждения, управление бюджетом и сопровождение процедур изменения оплаты труда.

SAP Value Award – премия компании SAP для клиентов из России и стран СНГ. Она присуждается за ИТ-проекты, ценность которых подтвердили внедрившие их компании. Премия вручается в девяти номинациях, в жюри выступают руководители SAP СНГ и представители крупного бизнеса.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.