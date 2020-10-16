В Липецке предлагают построить новый цветочный рынок, а павильоны на проспекте Победы закрыть

В мэрии Липецка обсудили дальнейшую судьбу цветочного рынка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший четверг, 15 октября, в администрации Липецка обсудили судьбу цветочного рынка на проспекте Победы. Власти города недовольны объектом - грязные помещения, нарушения пожарной и санитарной безопасности. На совещании руководители профильных ведомств пообщались с предпринимателями.

Арендаторам торговых мест предложили несколько вариантов. Первый - отремонтировать вместе с собственником помещения и продолжить работать там. Второй - построить новый торговый объект на участке, который выделит мэрия. Еще один - разделиться предпринимателям. Найти другое место с выгодным расположением и более низкой арендой. Многие платят за помещения на рынке больше, чем в крупных ТЦ.

Перемены пугают бизнесменов. Но они согласны - пора что-то менять. Предпринимателям ближе вариант с ремонтом. Ведь это раскрученное место, где есть постоянные клиенты. Но и от строительства нового они бы не отказались.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мэр Липецка Евгения Уваркина выступила против дальнейшей работы рынка. По ее словам, в данный момент павильоны представляют опасность. Нужен ремонт.

Пока руководители города и предприниматели не пришли к общему решению. Поэтому с бизнесменами встретятся еще, пока проблему не урегулируют.