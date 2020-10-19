Проекты НЛМК отмечены Гран-при на HR AWARD 2020

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Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, отмечен сразу двумя Гран-при премии в области управления человеческим капиталом «Хрустальная пирамида-2020».

Премия учреждена в 2011 году и вручается лучшим HR-руководителям, авторам HR-проектов, организациям, которые вносят заметный вклад в развитие кадровой службы в России и СНГ. В жюри конкурса входят руководители кадровых служб крупных российских и международных компаний.

Проект “Управление вознаграждением сотрудников Группы НЛМК на основе оценки личного вклада сотрудника – MBI» стал обладателем Гран-при в номинации «Трансформация организации и корпоративной культуры". Система MBI (Merit based increase, повышение по заслугам) основана на ежегодной оценке вклада каждого сотрудника и регулярной обратной связи между руководителями и сотрудниками. Для процедуры индивидуальной оценки в компании были разработаны четкие критерии и внедрена автоматизированная система. МBI стал для руководителей инструментом вовлекающего лидерства, который позволяет увидеть особенности работы каждого сотрудника, выявить его сильные места и точки роста.

Второй проект, который удостоен Гран-при, стал лучшим в номинации «HR-решение года». Это онлайн площадка "Виртуальный город НЛМК", которая помогает объединить в едином пространстве сотрудников различных предприятий Группы НЛМК. Она включает разнообразный интерактивный контент для детей и взрослых. Площадка используется для проведения корпоративных онлайн-мероприятий, а также помогает больше узнать о профессии металлурга и предприятиях компании.

Также специальным дипломом за вклад в развитие региона отмечен проект «HR- клуб работодателей Липецка и Липецкой области на базе регионального объединения работодателей Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области как инструмент управления рынком квалификаций региона». Одним из организаторов клуба стала HR-служба НЛМК.

Награду представителям НЛМК вручили в Москве на торжественной церемонии в рамках XXI Саммита HR-директоров России и СНГ.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.