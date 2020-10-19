Новый проект НЛМК в разы сокращает эмиссию сероводорода

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Для жителей поселка Тракторостроителей и прилегающих территорий периодически появляющийся там неприятный запах тухлых яиц и болота теперь не ощущается. И все благодаря реализации нового инвестиционного проекта, который вышел на полную мощность.

Тяжелые «ароматы» исходили от расположенного на территории комбината участка по переработке доменного шлака, который был полностью реконструирован. НЛМК в рамках программы экологической модернизации запустил комплекс безводного охлаждения доменного шлака. Такое ноу-хау позволяет в 3,5 раза сократить эмиссии сероводорода на участке и свести к минимуму специфический запах от этого химического соединения.

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Впервые в стране

Новый комплекс построен на территории несколько десятков гектаров - на месте шлакового отвала, который копился почти полвека. При охлаждении доменного шлака использовалась вода, а реакция с ней горячего шлака приводила к эмиссиям сероводорода, дававшего неприятный запах. Проблема «авгиевых конюшен», куда свозились также и различные невостребованные материалы, требовала решения.

Сначала была построена 3-я шлаковая яма для снижения объема воды, подаваемой на охлаждение, но это кардинально вопрос не закрыло. Руководством предприятия было решено построить 4-ю шлаковую яму и полностью уйти от охлаждения шлака водой. В рамках нового проекта было переработано (прямо на территории отвала) около 6 млн тонн различных материалов. Сам процесс их переработки по первоначальной оценке должен был занять 4-5 лет. Но благодаря совместным усилиям, привлечению специалистов со всей России, переработка была проведена в кратчайший срок – заняла около года.

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- Этот день, когда был прекращен полив шлака водой для охлаждения, стал для нас историческим. В этом же проекте у нас построен участок для переработки текущих отходов. Накоплений больше не будет, проблема решена раз и навсегда, - поясняет начальник цеха по переработке металлургических щлаков Михаил Пустовалов.

В результате переработки было извлечено более 300 тыс тонн железа, повторно использованного в производстве стали. Пошли в дело и полученный щебень (на дороги), и часть других материалов - для послойного уплотнения нового участка.

Для технологических операций разработки и погрузки шлака теперь используются самые современные экскаваторы, повышенной производительности, способные работать со шлаком температурой до 300 градусов.

- Это беспрецедентный проект, такой объем шлака без применения воды для охлаждения в мире не перерабатывали, - отмечает начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев. – Оценив экологичность нашего подхода, на безводное охлаждение начинают переходить другие металлургические производства в стране.

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Десятки миллиардов на экологию

Новый участок переработки – это и часть социальных обязательств Новолипецкого металлургического комбината. Как подчеркнул директор по экологии Группы НЛМК Никита Воробьев, проект вошел в 4-х стороннее соглашение между НЛМК, Минприроды, Росприроднадзором, администрацией Липецкой области. В рамках данного соглашения компания взяла на себя добровольное обязательство инвестировать свыше 20 миллиардов рублей в экологические проекты текущей стратегии.

На Новолипецком металлургическом комбинате намечена масштабная экологическая программа до 2023 года, реализация которой позволит существенно снизить эмиссию вредных веществ.

– Это касается, в том числе доменной печи №4 (запуск в конце года), параллельно реконструируется конвертер №3 – там тоже самые современные газоочистки, которые отвечают всем требованиям наилучших доступных технологий (НДТ). Те видимые эмиссии пыли, которые ранее шли от конвертерного цеха №2 будут ликвидированы. Также продолжаются мероприятия в конвертерном цехе №1 – это реконструкция аспирационных установок в миксерном отделении, которые позволят уменьшить эмиссии пыли, – пояснил Сергей Евсеев.

Экологическая программа предусматривает выполнение еще одного значимого проекта. Конвертерные газы, ранее просто сжигавшиеся, будут использоваться в качестве энергоносителя. Около 95% электроэнергии комбинат будет производить сам – на будущей электростанции.

- Мы продолжаем работать над снижением воздействия на окружающую среду с фокусом на области, которые наиболее актуальны для жителей Липецка», - акцентировал управляющий директор НЛМК Вячеслав Воротников.

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Теперь, с учетом реализации нового проекта, среднемесячная концентрация сероводорода на границе санитарно-защитной зоны НЛМК существенно ниже норматива и составляет примерно 30-40% от предельно допустимой концентрации* – уровня безопасной концентрации вещества, при котором отсутствует вред человеку и окружающей среде.

За 17 лет валовые эмиссии загрязняющих веществ НЛМК, ключевого промышленного предприятия Липецка, сократились на 22%. Удельные эмиссии за тот же период времени снизились на 52%, и до 2022 гг. снизятся еще на 9%. Таким образом, НЛМК достиг российского уровня наилучших доступных технологий (НДТ) по удельным эмиссиям, а к 2022 году планирует выйти на уровень наилучших доступных технологий Евросоюза.

* По данным измерений независимой федеральной лаборатории «Центр лабораторного анализа и технических измерений по центральному федеральному округу» за период с 01.11.19 по 30.09.20.

Владимир КУЛИК. Фото: пресс-служба НЛМК.