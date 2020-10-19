Специалисты «Россети Центр Липецкэнерго» провели ремонт на одной из ключевых подстанций Грязинского района

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В ходе работ энергетики отремонтировали основное оборудование подстанции – силовой трансформатор мощностью 16 МВА и 2 выключателя 35 кВ. На эти цели было направлено порядка 400 тысяч рублей.

Подстанция «Казинка», построенная в 1979 году, обеспечивает надежное электроснабжение более 4,5 тысяч жителей поселка Матырский и села Казинка в Грязинском районе. От нее запитаны 2 школы, 2 детских сада, 1 котельная и 5 объектов водоканала.

«Ремонту силового оборудования подстанций ежегодно уделяется самое пристальное внимание, так как от этого зависит стабильная работа электросетевого комплекса, а значит и надежность энергоснабжения всех потребителей региона», - отметил заместитель генерального директора - директор филиала Липецкэнерго Константин Драчук.

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Фото предоставлено Липецкэнерго