Владельцам киосков хотят в 3 раза поднять плату за место в Липецке

Липецкие депутаты обсудили будущее нестационарных торговых объектов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник, 19 октября, в Липецком горсовете обсудили будущее нестационарных торговых объектов. К парламентариям обратились предприниматели с жалобой на поправки в постановление администрации Липецка «Об утверждении Порядка предоставления права размещения нестационарных торговых объектов на территории города Липецка». Одно из изменений - плату за размещение объектов хотят увеличить в 2,5-3 раза.

Координатор Липецкого отделения «Ассоциации малоформатной торговли» Михаил Шведко уточнил, что предполагаемые правки не обоснованы. Один из аргументов - в других регионах плата за киосков, палаток и других объектов выше.

- Считаю эту ссылку несостоятельной, - заявил координатор. - Мы проанализировали все регионы России, в большинстве регионов опираются на кадастровую стоимость земельного участка. Плата, которую нам предлагают, без экономического обоснования.

И.о. начальника регионального управления потребрынка Андрей Шурупов пояснил, что специалисты провели исследование и проанализировали рынок объектов нестационарной торговли в других городах.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области Александр Бабанов считает, что повышать стоимость за размещение объектов в данных экономических условиях нельзя. К тому же, следует выработать базовый показатель, от которого исходить при определении платы.

Депутаты рекомендовали городской администрации отложить принятие документа. Они также запросили пояснительную записку к проекту изменений с экономическим обоснованием и исследованиями.