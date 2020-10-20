Доменная печь «Россиянка» выдала 35-миллионную тонну чугуна

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Самая производительная доменная печь в России и одна из самых производительных печей в мире – домна «Россиянка» Новолипецкого металлургического комбината (входит в Группу НЛМК) выплавила 35-миллионную тонну чугуна.

«Россиянка» была запущена в 2011 году. Объем инвестиций превысил 43 млрд рублей. Строительство стало одним из самых масштабных проектов в российской металлургии. Пуск комплекса доменной печи вместе с новым конвертером позволили увеличить установленные мощности по производству стали на Липецкой площадке на 36%.

В 2019 году «Россиянка» выпустила почти 3,9 млн тонн чугуна, что составляет около 30% от всего объема доменного производства комбината. Высокая производительность печи - в среднем 11 тыс. тонн металла в сутки - позволила доменщикам НЛМК в 2019 году выпустить около 12 млн тонн чугуна.

Технологический процесс «Россиянки» отличается использованием наилучших доступных природоохранных и ресурсосберегающих технологий. На ней установлены высокоэффективные системы газоочистки и замкнутого водоснабжения. Доменный газ «Россиянки» используется как сырье для производства электроэнергии на утилизационной ТЭЦ мощностью 150 МВт, запущенной также в 2011 году.

На «Россиянке» уже после пуска были внедрены новые высокоэффективные ресурсосберегающие технологии. В 2015 году пущена в эксплуатацию первая на предприятии газовая утилизационная бескомпрессорная турбина. С ее помощью доменный газ печи используется для производства электроэнергии без процесса сжигания топлива. Проект по внедрению мощностей «зеленой» энергетики на двух печах снизил объем закупки электроэнергии на 6,5% от объема приобретаемой энергии.

В 2017 году на «Россиянке» ввели в эксплуатацию установку вдувания пылеугольного топлива. Эта технология предусматривает совместную подачу в доменную печь природного газа и угольной пыли, что сокращает расход кокса. Замещение дорогого коксующегося угля более дешевым энергетическим уменьшает себестоимость выплавки чугуна примерно на 5%, потребление кокса - на 30%, природного газа - на 50%.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.