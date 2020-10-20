Сотрудники Липецкэнерго прошли вакцинацию против гриппа

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В рамках добровольного медицинского страхования управление по работе с персоналом организовало для них прививочную кампанию от гриппа и ОРВИ. Возможностью повысить иммунитет и защититься от сезонных болезней воспользовались более 700 человек - каждый третий сотрудник филиала.

Вакцинацию проводила выездная мобильная бригада липецкой городской поликлиники № 7. Для иммунопрофилактики была использована отечественная вакцина «Гриппол плюс», созданная на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Иммунитет к ожидаемым штаммам гриппа сформируется через 10 дней после введения противогриппозной вакцины и сохранится в течение всего сезона.

Вакцинация работников от гриппа и ОРВИ является частью социальной политики Липецкэнерго и проводится регулярно в начале осени. Учитывая все сложности эпидемиологической ситуации нынешнего года, иммунизация персонала приобретает особую важность.

- Наши работники – это основная ценность Компании. От них зависит надежность энергоснабжения всего региона, поэтому мы дорожим ими, и уделяем большое внимание сохранению их здоровья, - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото Липецкэнерго