«В сортоиспытании мы привыкли быть первыми»

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Уже два десятка лет ей нет равных в стране по госсортоиспытанию. Сюда, в село Бруслановка, где находится Липецкая сортоиспытательная станция, едут набираться опыта семеноводы со всей России, часто приезжают европейские коллеги. Именно здесь после тщательных испытаний дают «добро» лучшим сортам и гибридам сельхозкультур, которые потом получают «прописку» в агрохозяйствах страны.

Как работается в нынешних «короновирусных условиях»? Возможны ли урожаи зерновых в 150 центнеров и выше? Легко ли «держать планку» и уступаем ли европейцам? Мы побывали на месте, побеседовав на эти и другие темы с руководителем филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» Липецкая ГСИС Александром Соловьевым.

«Мы первопроходцы, испытываем все селекционные достижения»

- Александр Александрович, пресловутый вирус сказался на работе практически всех. Какая у вас обстановка?

- Соблюдаем все предписанные меры предосторожности- средства защиты, дезинфекция, безопасная дистанция… За здоровьем сотрудников следим, для них и полноценное витаминизированное питание, у нас символическая плата за обед.

Когда шли новые сорта, то были некоторые временные задержки, но сортоиспытание состоялось. Отмечу, что на производстве люди стали еще собраннее, так что все в тонусе, работаем интенсивно.

- Как сезон прошел, все ли удалось?

- Госсортоиспытание стабильно, у нас, как и прежде, порядка 7-8 тысяч опытных делянок плюс около 1000 демонстрационных посевов. Из 1600 га площадей 207 га выделены именно для сортоиспытаний, включая овощные и плодовые. Тщательно соблюдаем севооборот и все технологии выращивания, чтобы раскрыть весь потенциал сортов и гибридов – их около 1,5 тысяч. Спектр агрокультур огромен – к примеру, по кукурузе 170 сортов и гибридов на зерно и 140 на силос, по подсолнечнику 170 гибридов и сортов – и по каждому гибриду свой участочек. Наша задача – выявить различия, отобрав самые приспособленные к условиям нашего 5-го региона. И твердые рекомендации будут лишь после 2-х лет досконального наблюдения, кропотливого выхаживания.

В этом году стояла задача – получить урожайность в 100 центнеров у 80% озимых. Фактически к этому все шло, но картину подпортил ураган, в итоге исключительно из-за погоды потеряли порядка 10 % урожая с гектара. Тем не менее, около 20% из озимых дали урожай 100 ц и выше.

Мы являемся первопроходцами, все селекционные достижения приходят к нам (как и в другие регионы). И для объективной оценки очень важен именно 2-х летний цикл испытаний. Наша задача – выбрать не «скачкообразные» сорта, а со стабильным урожаем в 60-80 ц независимо от погодных условий, устойчивых к полеганию, болезням.

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Раскрыть потенциал сорта, задать планку для хозяйств

- Какие сорта озимой пшеницы чаще используют липецкие аграрии?

- Их более 40, но основную площадь в области занимают 5 сортов. Скипетр занимает 25% площадей в Липецкой области, в этом году прекрасно показал себя более южный озимый сорт Гром, Алексеич. Но хозяйства не должны зацикливаться на одном сорте, а высевать 3-5, к примеру, еще Виолу, Льговскую 8, Липецкую Звезду и другие. Выбор большой – у нас полный список со всеми характеристиками на основе сортоиспытаний.

В первую очередь мы выполняем госпрограмму, но важно следовать и программе региона. У нас тесный контакт с агропредприятиями, на нашей площадке регулярно проходят различные сборы, показы, Дни поля, в том числе, всероссийского уровня. Сотни аграриев побывало у нас летом на Дне сорта-2020. Специалисты едут к нам с удовольствием – учиться, набираться опыта. Они видят, что можно достичь, и потенциал большой, ведь можно получать урожаи 150 ц и выше. К примеру, прирост будет за счет увеличения зерна в колосе от 20 до 100 зерен, только за счет калибровки можно поднять урожайность на тонну. Главное – строгое соблюдение всей технологической цепочки.

- Хозяйства видят, к чему надо стремиться, правда не у всех так получается…

- Изменения налицо, растет культура производства. В Липецком регионе высокий уровень земледелия, еще 10-15 лет назад никто б не поверил в урожаи выше 50 центнеров с гектара (уже и по 70-80 ц получают). Но одно дело выращивать культуры на сортоучастке в 200 га, другое – на производстве, на десятках тысяч гектарах, где другие условия по технике, удобрениям и т.д. Мы показываем, что можно взять, «выжать» из каждого сорта, гибрида, каков его потенциал. Работая на завтрашний день, мы задаем планку, уровень, к которому остальные должны стремиться.

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Быть независимым, никому не подыгрывать

- Помимо госсортоиспытания вы ведь и производством занимаетесь?

- Государственное финансирование у нас занимает 15-17%, остальное – производство. Мы занимаемся семеноводством всех культур, реализацией – к примеру, сбыли около 1000 тонн яровой пшеницы, причем покупатели со всей России. У нас хорошая база, есть сушильные, сортировальные машины, складские помещения.

Мы разрабатываем не те сорта, которыми занимаются рядовые семеноводческие хозяйства, а мыслим глубже, работаем на перспективу. Самое страшное в сортоиспытании – быть зависимым. Наша задача – жить независимо, самостоятельно, госсортоиспытание не должно никому «подыгрывать», очень важна объективная, правдивая оценка.

- Липецкая государственная сортоиспытательная станция уже многие годы лучшая, свой статус сохраняете?

- Мы не гонимся за славой, за первенством, мы честно и добросовестно выполняем свою работу. А в общем, достижений много.

- Вы много ездите за рубеж, общаетесь там с коллегами. Мы в чем-то уступаем иностранцам?

- И мы ездим, и к нам. Иностранцев поражает наш размах, черноземы. У нас и душа открытая, наши специалисты более широкого профиля. Когда лет 20 назад начали выезжать за рубеж, то поначалу многому удивлялись, старались перенять. Но прошло время, все подровнялось. Сегодня Липецкая станция никому в Европе не уступает – ни по культуре земледелия, ни по разнообразию агрокультур. Мы работаем с лучшими образцами мировой селекции, у нас хорошие деловые контакты с зарубежными коллегами. Главное – развивать свою науку, привлекать молодежь.

- Каким, по-вашему, видится будущее сортоиспытания?

- Считаю, оно должно быть частным, но ни в коем случае не под крышей иностранцев – у нас достаточно знаний и умений. Существующая структура, система выхода на конкурс, не позволяет эффективно осваивать средства. Руководитель, считаю, должен самостоятельно распоряжаться заработанными средствами, и все должно быть прозрачно. А еще лучший вариант – симбиоз частно-государственного партнерства – ситуация сразу изменится, и отдача будет больше. Резервы у нас громадные и пределов совершенству нет.

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Обнадеживающие виды

Вместе с Александром Александровичем проехали по участкам – увидели и только формируемый сад ( к яблоням-«дикарям» привиты самые современные сорта), перспективные полукарликовые вишни, другие плодовые. И, конечно, радующие глаз отличные озимые.

- Несмотря на засуху, прекрасные всходы рапса, озимого ячменя. И все благодаря профессионализму, умению, усердию наших специалистов, - комментирует Соловьев. – Мы помогаем природе, а она нам. Виды отличные, сбылось, что планировали, надеемся на оптимальный результат.

Владимир КУЛИК.

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Фото автора и из архива филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» Липецкая ГСИС