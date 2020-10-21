НЛМК выпустил 650-миллионную тонну агломерата

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650-миллионную тонну продукции выпустил агломерационный цех Новолипецкого металлургического комбината, флагманской площадки Группы НЛМК. Одно из самых крупных подразделений комбината с 1963 года обеспечивает доменные печи агломератом - железосодержащим сырьем.

В 1974 году производительность цеха превысила проектные показатели, а в 2016 году агломератчики НЛМК достигли исторического максимума по годовому производству - 15,5 млн тонн продукции. Рост производительности стал возможен благодаря постоянной модернизации оборудования и автоматизации систем управления, а также за счет оптимизации технологического процесса.

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В цехе постоянно внедряются мероприятия для снижения воздействия производства на окружающую среду. В 2015 году реконструировали центральную аспирационную систему №2 и оснастили ее современным газоочистным оборудованием. Это позволило до 99% повысить эффективность очистки газа и на 6% снизить объемы выбросов пыли на Липецкой площадке. В 2017 году завершили реконструкцию системы аспирации на участках транспортировки извести, благодаря чему в 15 раз снизилось пыление сыпучих материалов.

В последние два года в цехе реализовали ряд проектов по модернизации систем автоматизации для управления технологическим процессом, а также по внедрению цифровых сервисов, которые облегчили труд специалистов и повысили эффективность производства.

В настоящее время в цехе трудится около 600 человек. В 2019 году они произвели более 13,7 млн тонн агломерата. С начала текущего года уже выпущено около 11,3 млн тонн продукции.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.