В Воронежской области впервые получена пшеница 1 и 2 классов

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Всего в текущем году аграрии собрали 6 млн тонн зерновых – это самый высокий показатель за всю историю сельскохозяйственной отрасли в регионе, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Во многом такие исторические результаты по качеству и количеству зернах стали возможны благодаря внедрению системы эффективных мер господдержки отрасли: в 2020 году в областном бюджете на различные мероприятия по развитию аграрной сферы заложено порядка 9 млрд рублей.

По данным Воронежского центра оценки качества зерна, 70% обследованного зерна является продовольственным (из них 1 и 2 классов — 2%, 3 класса — 27%, 4 класса — 41%), 30% — фуражным. Продовольственное зерно пшеницы 1 и 2 классов в этом году было зафиксировано впервые. Полученный урожай обеспечит внутренние потребности области и пойдет на продажу в другие регионы и страны.

Предыдущий рекорд по сбору зерна в Воронежской области был зафиксирован в 2017 году — 5 млн 992 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.

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Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов поблагодарил аграриев региона за их труд и достигнутый результат.

— За этими цифрами стоит колоссальный труд воронежцев, работающих в сельскохозяйственной отрасли. Несмотря на погодные условия и непростую обстановку, сложившуюся в связи с пандемией, нашим аграриям в очередной раз удалось вывести регион в число лидеров, — подчеркнул Владимир Нетёсов. — Во многом такой результат стал возможен благодаря реализуемым мерам государственной поддержки аграрной сферы. В 2020 году в областном бюджете на поддержку сельского хозяйства заложено порядка 9 млрд рублей. Аграрный сектор является одним из локомотивов развития нашей экономики, поэтому особенно важно здесь сохранить уровень поддержки, а также обеспечить привлечение дополнительных инвестиций.

Кроме того, Владимир Нетёсов напомнил, что в этом году депутаты регионального парламента заложили правовые основы для развития органического земледелия в Воронежской области. В июле был принят закон «О регулировании отдельных отношений в сфере производства органической продукции». Он устанавливает полномочия органов власти, определяет направления государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в развитии производства органической продукции, в том числе их информационное и методическое обеспечение.

Программа областной поддержки производителей органической продукции включает возмещение 100% затрат на сертификацию органического производства и 50% затрат на приобретение и внесение препаратов, разрешенных в органическом сельском хозяйстве. Для «зеленых» агропредприятий разрабатывается и еще ряд мер поддержки, в том числе погектарная. Кроме того, в Воронежской области также утверждена «дорожная карта» развития производства органической продукции до 2022 года.