НЛМК передал в липецкие клиники оборудование для ПЦР-лабораторий

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НЛМК и социальный партнер предприятия - благотворительный фонд «Милосердие» безвозмездно передали комплекты оборудования для ПЦР-лабораторий в липецкий областной Центр АнтиСПИД, инфекционную больницу и региональный Центр гигиены и эпидемиологии. Оборудование предназначено для оперативной диагностики и лечения лиц, в том числе инфицированных COVID-19.

Всего с начала пандемии по согласованию с местными властями для больниц региона было закуплено 57 аппаратов ИВЛ, рентгеновские аппараты, 50 концентраторов кислорода, 20 бронхоскопов, более 125 тысяч защитных масок и респираторов, около 10 000 комплектов защитных костюмов, 200 медицинских кроватей с матрацами и другое лабораторное оборудование.

Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) - высокотехнологичный и один из самых точных способов диагностики в современной медицине. Он использует принципы молекулярной биологии и позволяет выявлять множество заболеваний на самых ранних стадиях. ПЦР-анализ проводят в амплификаторе — приборе, который охлаждает и нагревает пробирки с пробами биоматериала. Точность температурного режима влияет на точность результата.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.