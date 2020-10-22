В Липецкой области совместно с Росводресурсами реализуют федеральный проект по сохранению уникальных водных объектов

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В регионе финишируют масштабные работы по расчистке реки Воронеж. Свыше 45 км было очищено (в Липецке и прилегающих районах) за четыре года, со дна реки поднято 468 тысяч кубометров донных отложений, копившихся десятилетиями, улучшилось и качество сточных вод (на 15%). Площадь восстановленных участков реки составила свыше 200 гектаров, для берегоукрепления высажено 7 тыс. деревьев, улучшились условия жизни для 20 тыс. человек.

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Помимо экологической реабилитации реки Воронеж вторым значимым событием стала расчистка реки Ягодная Ряса в Чаплыгинском районе. Было расчищено почти 4 км реки, построена подпорная стена для двух десятков домов, расположенных на берегу, улучшились условия проживания для 11 тысяч местных жителей.

На реализацию этих мероприятий за последние несколько лет из федерального бюджета было направлено свыше 200 миллионов рублей.

- Липчане в числе лидеров по выполнению работ в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

«Все задачи нацпроекта в результате сводятся к улучшению экологических условий жизни людей. Этому способствует и повышение проточности рек, и повышение класса качества воды в них. В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» регион получает возможность реализовать запланированные мероприятия, направленные на восстановление водоемов», - отметила заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

Как работает камышерезка, почему стало легче гребцам и как изменился центральный пляж Липецка? Все это журналисты узнали (и увидели) в ходе пресс-тура с представителями Росводресурсов и администрации Липецкой области.

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В зоне рекреации

На берегу реки Воронеж, возле поселка Сухоборье, пересев на катера, с ветерком добрались до окрестностей села Троицкое, где ведутся работы по очистке речного дна. А прежде посмотрели на работу камышекосилки. Импортный «Борька» (так его ласково окрестили) стоимостью свыше 30 млн рублей может выкашивать растительность на глубине до 3 м, выполнять 7 видов работ, в том числе, по расчистке берегов.

Ведущаяся второй год в рамках контракта (на сумму 110 млн руб.) очистка дна р. Воронеж в районе села Троицкое близка к завершению. Результаты работ - огромные пласты отложений, поднятых со дна – песок, ил, глина, щебень. От всего этого водоем теперь освобождён. Но изъятый грунт не станет очередной порцией отходов на местном полигоне – его используют в хозяйственных нуждах, для отсыпки дорог.

- Это 2-я карта намыва, общий объем донных отложений здесь около 55 тыс кубометров. В ходе работ укрепили также почти 11 км берегов, - поясняет гендиректор «Липецк-Гидромеханизация» Александр Антонов.

…С расчисткой реки Воронеж возле Нижнего парка, крупнейшего в областном центре, преображается и центральный городской пляж. Здесь появились удобные дорожки, комфортный остановочный комплекс, площадка с тренажерами. В ходе берегоукрепления были высажены тысячи деревьев: ивы, тополя, клены.

Вздохнули с облегчением и гребцы, проводящие тренировки на гребном канале.

- Раньше за весла цеплялись водоросли, а после прочистки условия для тренировки великолепные. Со строительством базы здесь будут готовиться члены сборной страны, -комментирует президент федерации гребного спорта Липецкой области Александр Стреляев.

В следующем году будут продолжены работы в Нижнем Парке, на пляже и набережной Огромные преобразования ждут и остров Зеленый, соединенный с пляжем понтонным мостом. Он станет новой рекреационной зоной, где будут проводиться городские праздники, музыкальные, гастрономические фестивали и другие масштабные мероприятия всероссийского уровня. Будет построен и мегакрутой скейтпарк. Как отметила глава Липецка Евгения Уваркина – «это те точки притяжения, которые формируют не только комфортное общественное пространство для горожан, это и создание рабочих мест для малого бизнеса в части сферы услуг».

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Синергетический эффект

- Федеральное агентство водных ресурсов ведет большую работу по реабилитации рек – это цикл важных мероприятий, позволяющих очистить водные артерии региона, уменьшить объем стоков. Важен именно комплексный подход, который помогает улучшить качество воды, - подчеркнул 1-й заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев.

В ходе круглого стола были подведены итоги выполнения регионом работ по выполнению нацпроекта «Экология». Всего благодаря выделению федеральных средств за период с 2016 по 2020 годы было расчищено более 60 км водных объектов региона. Проведен и капитальный ремонт на 7 гидротехнических сооружениях в муниципальных районах области. За два года в полном объеме проведено установление зон затопления 34 территорий – фактически для 1000 человек предотвращены последствия паводка. В рамках федерального проекта проводятся мероприятия по очистке берегов – в 2020 году в них принимали участие более 2000 человек, протяженность очищенной от мусора береговой линии составила 175 км

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Представителям СМИ рассказали и о предстоящих «экологических планах» региона.

- Липецкая область готова продолжать наращивать взятый темп. В стадии 100%-й готовности 3 проекта – расчистка рек Сосна, Красивая Меча, Дон, - рассказала начальник регионального управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина.

Расчистка рек дает движение многим потокам – рекреации, туризму. В регионе определили еще такой интересный проект, как восстановление судоходства, которого в Липецкой области нет с 1956 г. И расчистка реки Дон станет первым этапом этих работ.

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- Росводресурсы на системной основе оказывают финансовую поддержку региону. Наши мероприятия являются стартовыми для развития территорий, способствуют улучшению условию проживания, туристической привлекательности, - отметила Наталия Сологуб. - С продлением реализации нацпроекта «Экология» до 2030 года у липчан появляется возможность исполнить все свои наработанные проекты. Мы всегда готовы их поддержать.

Владимир КУЛИК. Фото автора.