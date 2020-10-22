Руководство «Россетей» ознакомилось с новой цифровой моделью диспетчерского управления энергокомплексов ЦФО и ПФО

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Первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров и заместитель генерального директора по цифровой трансформации Константин Михайлик ознакомились с новой цифровой моделью диспетчерского управления энергокомплексов ЦФО и ПФО

В ходе посещения Главного аналитического центра в Москве глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский доложил о ходе внедрения новой модели диспетчерского управления, этапах ввода цифровых Центров управления сетями, работа которых основывается на отечественной платформе СК-11.

Был продемонстрирован функционал автоматизированного комплекса, возможности управления режимами работы сети, определение источников потерь электроэнергии. Представлено типовое автоматизированное рабочее место диспетчера.

С 2018 года в зоне присутствия компаний открыто 11 цифровых Центров управления сетями и Городских диспетчерских пунктов, откуда в онлайн-режиме осуществляется управление сетевым комплексом регионов и крупных городов. Еще пять цифровых объектов планируется запустить до конца 2020 года. Созданы модели энергосистем всех 20 регионов присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье, включающие также объекты магистрального сетевого комплекса «Россети ФСК ЕЭС».

В каждом центре управления, помимо диспетчерских пунктов, расположены учебные классы, помещения для сбора штаба, комнаты отдыха сотрудников. Рабочее место диспетчера стандартизировано: укомплектовано двумя компьютерами с четырьмя мониторами, позволяющими работать в СК-11, геоинформационной системе, системе оперативного управления работами и др.

Подводя итоги презентации, Андрей Майоров отметил, что программа цифровой трансформации электросетей ЦФО и ПФО в целом идёт с опережением. Он поручил подробно изучить опыт внедрения новой системы оперативно-технологического управления, а также разработать «дорожную карту» по интеграции информационных моделей «Россетей» и Системного оператора для повышения управляемости и оперативного обмена данными.

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Фото предоставлено Липецкэнерго