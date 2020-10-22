Более 2500 камер видеонаблюдения установил «Ростелеком»в Липецкой области

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Система контроля организована в общественных местах и точках проведения массовых мероприятий с целью обеспечения безопасности жителей региона. Трансляции видеонаблюдения ведутся на сайте www.camera.lipetsk.ru

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Благодаря современным цифровым технологиям “Ростелекома” жители нашего региона имеют возможность наблюдать в режиме реального времени за общественными местами.Например, во время реконструкции Проспекта Победы наши специалисты объединили камеры, находящиеся вдоль дороги, в отдельную вкладку на сайте. Это позволило пользователям контролировать ход проводимых работ. С целью мониторинга ситуации мы установили недавно камеры на прилегающей территории Липецкой областной клинической инфекционной больницы. Для организации сервиса используем наше стандартное решение “Видеонаблюдение для бизнеса”. Онлайн-трансляции доступны всем желающим с компьютера, планшета или смартфона. Но это не последний этап в городском видеонаблюдении: планируетсяустановить камеры в больших торговых центрах».

Сервис «Видеонаблюдение для бизнеса» — комплексное решение по безопасности коммерческих объектов. В услугу входят: установка видеокамер, доступ и выгрузка видеоматериалов из облачного хранилища, видеоаналитика, настройка сценариев работы камер. Управление услугой осуществляется через личный кабинет пользователя или мобильное приложение.

Узнать подробнее об услуге можно на сайте компаниии по телефону горячей линии 8-800-200-3000.

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Фото предоставлено «Ростелеком»