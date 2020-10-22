Дом-музей Ивана Бунина в Озерках Липецкой области

В этот четверг, 22 октября, исполняется 150 лет со дня рождения русского писателя, поэта и переводчика Ивана Бунина. Первые годы жизни он провел в Воронеже. Юность Ивана Бунина прошла в имении села Озерки ныне Становлянского района Липецкой области. Когда семья разорилась, усадьбу купил соседский помещик.

В первоначальном виде родовое гнездо писателя не сохранилось. До конца 20 века даже облик здания был неизвестен. Место, где стоял дом, нашли с помощью раскопок. В земле остались каменные опоры, на которых в прошлые века возводили здания.

В 150-летие Ивана Бунина Елецкому университету подарили дом-музей писателя Фото: Предоставлено "КП"

В 2003 году бывший спикер Липецкого горсовета Игорь Тиньков выкупил участок. Затем там поставили усадебный дом по проекту архитектора, писателя и краеведа Александра Новосельцева. Внутри организовали музей. Правда, официального статуса у него нет. Там проводят бунинские фестивали, принимают экскурсии.

Этим днем Игорь Тиньков передал усадьбу в Озерках Елецкому государственному университету им. И.А. Бунина.

- Кто-то должен был восстановить родовое гнездо великого писателя, - поделился с "КП-Липецк" Игорь Тиньков. - Это было коллективное решение, я просто воплотил идею в жизнь. Музей должен существовать, приносить духовную и образовательную составляющую. И им должны заниматься профессионалы. Поэтому я решил подарить музей университету. Так будет правильно.