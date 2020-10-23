Павел Путилин: «Ни один вопрос, поставленный перед облсоветом, не остается без внимания»

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- Павел Иванович, депутаты приняли закон о бесплатном обеспечении лекарствами тех, кто лечится от ковида дома. Он касается только льготников или здесь иной подход?

- Такой закон необходим, ведь в стационаре получают бесплатную медицинскую помощь, а те, кто лечатся в домашних условиях, тратят свои средства. Теперь больные, который поставлен диагноз COVID-19 и которым назначено амбулаторное лечение, смогут бесплатно получать препараты по рецептам врачей или фельдшеров.

Сегодня в условиях роста заболеваемости надо лечить всех, кому поставлен такой диагноз – от мала до велика. Никаких критериев нуждаемости здесь не будет.

- На здравоохранение будут выделены дополнительные средства?

- Год непростой, есть трудности. Но на первоочередные статьи средства мы всегда находили и будем находить впредь. Уже на ближайшей сессии, которая состоится 29 октября, будут внесены изменения в текущий бюджет нашего региона. На сферу здравоохранения дополнительно выделяется почти полмиллиарда рублей. Часть средств поступила из федерального бюджета, часть изыскана из областного - за счет сокращения расходов по другим отраслям. Деньги пойдут на дополнительное финансирование наших больниц и поликлиник, на стимулирующие выплаты медикам, которые работают сегодня на передовой, на закупку нового оборудования, предоставление бесплатных лекарств льготникам, и в том числе больным COVID-19. С учетом возможного развития ситуации и на будущий год на бесплатные лекарства для амбулаторных больных коронавирусом заложим еще порядка 60 млн. рублей.

- Ситуация с коронавирусом сказалась в той или иной степени на работе учреждений, предприятий. Как она отразилась на деятельности депутатского корпуса?

- Перед болезнью все равны. Случаи коронавируса есть и среди депутатов, и среди сотрудников аппарата регионального парламента. Ситуация в регионе действительно непростая. Поэтому особенно важно соблюдать меры профилактики. Работа облсовета в заочном формате – один из примеров. Как показала практика, такая предосторожность совсем не лишняя. Да, так работать сложнее. Увеличивается нагрузка на сотрудников аппарата, депутатам надо подготовить письменно вопросы и выступления. Но принимаются очень важные, неотложные решения – о выделении средств на поддержку медиков, семей с детьми, приобретение медикаментов и медоборудования, и другое.

- Вы участвуете в работе областного оперативного штаба. На что сегодня делается акцент?

- Предприятиям и организациям рекомендовано переводить как можно больше сотрудников на «удаленку». Сейчас приостановлено оказание плановой помощи в медицинских учреждениях. Это мера необходимая. На наших медиках сейчас лежит большая нагрузка. В регионе большое внимание уделяется соблюдению масочного режима не только в транспорте, но и в магазинах и других общественных местах.

В Липецкой области увеличен коечный фонд. Мы выделяем медикам дополнительный транспорт, чтобы они могли посещать пациентов на дому.

- К концу октября, на следующую сессию выносится законопроект о детских пособиях. Что изменится?

- Требуется индивидуальный подход к разным семьям, детям, к примеру, к семьям, где дети-инвалиды. Для таких семей не будет учитываться коэффициент нуждаемости при назначении пособия не ребенка. Это особая категория детей, которые нуждаются в опеке не только со стороны близких людей и общества, но также и государства. Также корректируются критерии в части наличия автотранспортных средств, которые будут учитываться при назначении пособия на ребенка. Его смогут оформить многодетные семьи, имеющие транспортное средство мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Ранее пособие назначалось, если в семье был автомобиль до 120 лошадиных сил. Также не будут учитываться транспортные средства, полученные семьями в качестве подарка и в связи с рождением 8 ребенка, и автомобили, имеющие год выпуска десять и более лет.

На следующей сессии рассмотрим еще ряд социально важных законопроектов. Например, при оформлении бесплатной протезно-ортопедической помощи в регионе будет исключен ряд требований, что позволит расширить число получателей этой меры поддержки. Меняется закон, который регулирует оказание помощи жителям области на основании социальных контрактов. Поправки также направлены на то, чтобы такую помощь смогли получить больше жителей нашего региона.

Напомню, что сейчас социальные контракты в Липецкой области заключаются по 4 направлениям. До 30 тысяч рублей можно получить на переобучение. 10515 рублей – ежемесячная выплата по соцконтракту на преодоление трудной жизненной ситуации. Такую же сумму получают жители, которые заключили соцконтракт на поиск работы. И 250 тысяч рублей можно получить на открытие собственного бизнеса.

- В октябре в районах области прошли первые сессии вновь избранных составов райсоветов. Насколько сегодня обновились местные парламенты?

- В некоторых районах до 50%. Депутатский корпус пополнился достойными людьми – с производства, социальной сферы. Депутаты на местах работают активно, вникают в суть любого вопроса.

- В областном Совете подведены итоги работы с обращениями граждан за 9 месяцев. Какие вопросы приоритетные, как справляются депутаты с решением поставленных проблем?

- Число обращений и вопросов увеличилось как минимум в два раза. И это не оттого, что люди стали больше находиться дома и пишут от безделья. Возникло больше проблем, в том числе личного характера. Людей волнует и нехватка средств, и временное отсутствие работы, и вопросы получения медицинской помощи. Уже по традиции, большую долю занимают проблемы, связанные с ЖКХ. Безусловно, есть и старые коммунальные сети, требующие замены, но есть и недобросовестность управляющих компаний. Депутаты усилили свою работу, их участие помогает в решении злободневных проблем, грамотно работает и аппарат областного Совета. Почти половина поступивших обращений рассмотрена в структурных подразделениях регионального парламента, жителям даны исчерпывающие разъяснения и консультации. Около 60% обращений для рассмотрения по существу перенаправлены в органы местного самоуправления, органы исполнительной власти и государственные учреждения в зависимости от затрагиваемой проблемы.

Мы поздравляем Павла Ивановича с Днем Рождения! Желаем здоровья, плодотворной работы, оптимизма и удачи!

Владимир КУЛИК. Фото предоставлено пресс-службой облсовета.