НЛМК увеличит выпуск оцинкованного проката для строительной отрасли

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Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, приступил к монтажу оборудования для реконструкции агрегата непрерывного горячего цинкования №3 (АНГЦ-3) производительностью 340 тысяч тонн металла в год. Модернизация позволит на 8% увеличить производство горячекатаного оцинкованного проката толщиной 3,5-4,0 мм, который востребован при строительстве зданий и сооружений.

Во время реконструкции продолжительностью 26 суток заменят существующую сварочную машину на машину с лазерной резкой и лазерной сваркой. Это повысит качество сварных соединений на готовой полосе и увеличит производительность агрегата до 360 тыс. тонн в год.

Проект реализуется совместно с немецкой фирмой Hugo Miebach. Работы по монтажу оборудования завершатся в ноябре 2020 года. Инвестиции в проект превысят 360 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.