Коллектив Липецкэнерго получил благодарность за помощь в сохранении памяти о героях Первой мировой войны

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В рамках реализации грантового проекта Лебедянского фонда культуры сотрудники лебедянского района электрических сетей филиал «Россети Центр Липецкэнерго» с помощью специализированной техники провели буровые работы для монтажа колонны с белокаменным основанием. Памятник в традициях воинских мемориалов российской армии установят на месте бывшей Ярмарочной площади, где в 1910-х годах располагались казармы запасного пехотного полка. В камне обелиска будут высечены имена 38 жителей Лебедяни - участников Первой мировой войны.

- Благодарим руководство и коллектив филиала «Россети Центр Липецкэнерго» за выполненные работы по подготовке фундамента памятника героям Первой мировой войны, который уже в ближайшее время станет важной исторической точкой на карте Лебедяни. Только совместными усилиями можно сохранить историю и память о наших земляках, погибших и раненных в той войне, - поблагодарили энергетиков в Администрации Лебедянского района.

Специалисты филиала «Россети Центр Липецкэнерго» ежегодно активно участвуют в благоустройстве и подсветке исторических памятников и мемориалов в регионе. С начала года энергетики выполнили комплекс мероприятий по освещению четырех памятных знаков «Рубеж воинской доблести» на территории Воловского, Тербунского и Долгоруковского районов Липецкой области. А также привели в порядок стелу на братской могиле в селе Красная Пальна Становлянского района.

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Фото Липпецкэнерго