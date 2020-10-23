Липецкие энергетики помогли спасателям в тушении пожара в Чаплыгине

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Сигнал о задымлении торговых павильонов в центральной части города Чаплыгин поступил энергетикам вечером 22 октября через единую диспетчерскую службу. Оперативно-выездная бригада чаплыгинского района электрических сетей филиала «Россети Центр Липецкэнерго» сразу же прибыла на место происшествия и отключила на трансформаторной подстанции в общей сложности пять близлежащих линий электропередачи для обеспечения электробезопасности проведения аварийно-спасательных работ.

В помощь десяти пожарным расчетам МЧС персонал Липецкэнерго предоставил автовышку для локализации распространяющегося по крышам павильонов огня. Утром, когда открытый огонь удалось ликвидировать, энергетики продолжили работы по ликвидации последствий пожара с помощью подъемного крана.

- Регулярные учения и противопожарные тренировки, которые проводятся в филиале, позволили на практике продемонстрировать полную готовность персонала Липецкэнерго к нештатным ситуациям. Взаимопомощь и высокая степень взаимодействия со службами МЧС помогли общими усилиями предотвратить дальнейшее распространение пожара, - отметил директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото Липецкэнерго