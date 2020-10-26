Развитие сферы культуры Воронежской области в ближайшие годы – куда направят средства?

.

.

Депутаты регионального парламента провели рабочее совещание с первым замруководителя департамента культуры Воронежской области Татьяной Цапиной и руководителем регионального управления по охране объектов культурного наследия Владимиром Перцевым.

Встречу провел заместитель председателя регионального парламента, председатель Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков. В работе приняли участие заместители председателя Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Александр Вериковский и Елена Губина, а также заместитель председателя Комитета по культуре и историческому наследию Андрей Рогатнев.

.

Напомним, сегодня идет работа над формированием бюджета на следующий трехлетний период. По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова новый состав депутатского корпуса накануне нулевых чтений главного финансового документа региона проводит ряд встреч с представителями исполнительных органов власти. Итогом этих обсуждений должно стать консолидированное мнение об объемах финансирования и перспективах развития всех сфер региона.

.

Сначала перед членами Комитетов выступила первый заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области Татьяна Цапина. Она рассказала о ряде задач департамента, которые пришлось скорректировать в сфере культуры в связи коронавирусными ограничениями. В частности, участники совещания обсудили вопрос снижения доходов областных учреждений культуры.

Отдельно первый замруководителя департамента культуры остановилась на реализации в регионе различных программ в рамках нацпроекта «Культура». Она проинформировала депутатов, что до конца года будут введены в эксплуатацию три дома культуры – в селе Каширское (Каширский район), рабочем поселке Нижний Кисляй (Бутурлиновский район), а также селе Листопадовка (Грибановский район). Проект Листопадовского ДК, отметила докладчица, может стать типовым и получить распространение в других населенных пунктах региона.

В рамках нацпроекта также приобретены 7 передвижных автоклубов, открыты 2 модельные библиотеки (в Воронеже и Эртиле), оборудованы два виртуальных концертных зала (в Боброве и Калаче). После снятия всех ограничений они заработают в полном объеме.

.

работ придется сдвинуть из-за коронакризиса.

Что касается задач на 2021 год, то на реализацию полномочий департамента предварительно планируется направить 1,8 млрд рублей.

Как отметила докладчица, департамент культуры будет давать ряд предложений по увеличению финансирования некоторых направлений деятельности. Так, специалисты департамента считают необходимым выделение дополнительных средств на обновление репертуара ряда воронежских театров. Кроме того, планируется уделить больше внимания и музеям региона. Так, департамент намерен разработать музейную экспозицию для реставрируемого дворцового комплекса Ольденбургских в Рамони. Также департамент будет ходатайствовать о включении в региональную адресную инвестпрограмму капремонта Дома губернатора в Воронеже (он является подразделением музея им. Крамского). Одним из приоритетов также является реконструкция археологического музея-заповедника «Костенки».

.

Докладчица также рассказала об объектах, которые предстоит включить в областную адресную инвестиционную программу в ближайшие годы. Речь шла о реконструкции Воронежского театра оперы и балета, капремонте Воронежского концертного зала, строительстве объектов в рамках развития Петровской набережной. Также Татьяна Цапина анонсировала важную федеральную программу, которая предполагает капремонт детских школ искусств.

Депутаты задали первому замруководителя департамента культуры ряд уточняющих вопросов и высказали предложения. Они касались, в том числе, необходимости сокращения дефицита районных дворцов культуры в Воронеже, перераспределения средств на строительство и ремонт учреждений культуры, зарплат работников учреждений культуры.

Далее с докладом выступил руководитель регионального управления по охране объектов культурного наследия Владимир Перцев. Он рассказал о задачах, которые стоят перед управлением, формировании и расходовании бюджетных средств на эти цели. Владимир Перцев попросил депутатский корпус о разработке совместной правовой инициативы по совершенствованию федерального законодательства, касающегося защитных зон объектов культурного наследия. Парламентарии обещали проработать данный вопрос.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы