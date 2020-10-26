Специалисты «Россети Центр Липецкэнерго» продолжают работу по созданию «Цифрового РЭС»

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В настоящее время энергетиками проводятся работы по автоматизации центров питания и сетей, внедрению комплексной системы энергомониторинга и установке интеллектуальных приборов учета.

Результатом мероприятий по цифровизации РЭС, завершение которых намечено на конец текущего года, станет значительное повышение надежности энергоснабжения Грязинского района с населением более 79 тыс человек, десятков социально значимых объектов, в числе которых образовательные учреждения, объекты жизнеобеспечения, а также промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

С целью организации комплексной системы энергомониторинга на трансформаторных подстанциях 6-10 кВ Грязинского РЭС установлено 753 шкафа технического учета электроэнергии (74% от плана). Данное оборудование, совмещающее в себе устройства АСКУЭ и телеметрии, обеспечивает наблюдаемость сети, что позволяет оперативно выявлять и устранять очаги потерь.

Завершены работы по внедрению распределенной автоматизации - на 46 ВЛ смонтировано 40 реклоузеров, 32 разъединителя с моторным приводом и 5 комплектов индикаторов коротких замыканий, которые в случае повреждения автоматически без участия оперативного персонала находят и выделяют поврежденный участок сети, осуществляют автоматические переключения, сохраняя электроснабжение большей части потребителей, а также выполнена установка 18 пунктов коммерческого учета.

Для оперативного контроля и управления энергообъектами осуществляется реконструкция 16 отходящих ячеек питающих центров ПС 35/110 кВ, а также модернизация систем телемеханики на 17 подстанциях Грязинского РЭС.

Неотъемлемым элементом цифровизации РЭС является работа по установке интеллектуальных приборов учета у потребителей. Впоследствии они будут интегрированы в единую автоматизированную систему учета электроэнергии. К настоящему моменту у потребителей установлено 4173 новых электросчетчиков (85% от плана).

На выполнение мероприятий по переводу электросетевого комплекса Грязинского района на цифровую платформу в текущем году направлено 177 млн рублей.

«В первую очередь оценить пользу цифровой трансформации смогут потребители. Цифровой РЭС повысит качество и надежность электроснабжения. Ожидается, что внедрение цифровых технологий позволит сократить продолжительность отключений в зоне ответственности Грязинского РЭС на треть, объем потерь в сетях – на 67 % и почти в 2 раза снизить срок присоединения к сетям» - прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

Напомним, к реализации проекта «Цифровой РЭС» энергетики Липецкэнерго приступили в декабре 2018 года. Он включает в себя три этапа. Первый – создание распределенной автоматизации в сетях 6/10 кВ и реконструкция ТП 6/10/0,4 кВ – близится к завершению. Ведётся работа над вторым этапом, в рамках которого реконструируются отходящие ячейки питающих центров – ПС 35/110 кВ. В рамках третьего этапа, запланированного к завершению на декабрь 2020 года, проводится реконструкция системы телемеханики на ПС 35/110 кВ Грязинского РЭС. В ходе цифровой трансформации энергетиками проводится масштабная работа по внедрению нового оборудования и современных технических решений.

С информацией о причинах отключений и планируемых сроках восстановления электроснабжения потребители могут ознакомиться на сайте Россети Центр www.mrsk-1.ru в разделе «Информация об отключении» - «Сообщить об отключениях». В случае отсутствия сведений об отключении электроэнергии на момент запроса ответ будет направлен заявителю по электронной почте. По всем вопросам, связанным с электроснабжением, потребители могут обратиться по телефону бесплатной линии Единого Контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220. Кроме того, получить необходимые консультации можно на сайте компании в разделе «Обратная связь» или оставив сообщение в личном кабинете клиента. Узнать об отсутствии электроэнергии также можно с помощью круглосуточного чат-бота в Viber по телефону +7 915-369-69-69.

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Фото предоставлено Липецкэнерго