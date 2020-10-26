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Специалисты «Россети Центр Липецкэнерго» продолжают работу по созданию «Цифрового РЭС»

Специалисты липецкого филиала «Россети Центр» продолжают реализацию проекта по созданию цифрового района электрических сетей на базе Грязинского района электрических сетей (РЭС)
Источник:kp.ru
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В настоящее время энергетиками проводятся работы по автоматизации центров питания и сетей, внедрению комплексной системы энергомониторинга и установке интеллектуальных приборов учета.

Результатом мероприятий по цифровизации РЭС, завершение которых намечено на конец текущего года, станет значительное повышение надежности энергоснабжения Грязинского района с населением более 79 тыс человек, десятков социально значимых объектов, в числе которых образовательные учреждения, объекты жизнеобеспечения, а также промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

С целью организации комплексной системы энергомониторинга на трансформаторных подстанциях 6-10 кВ Грязинского РЭС установлено 753 шкафа технического учета электроэнергии (74% от плана). Данное оборудование, совмещающее в себе устройства АСКУЭ и телеметрии, обеспечивает наблюдаемость сети, что позволяет оперативно выявлять и устранять очаги потерь.

Завершены работы по внедрению распределенной автоматизации - на 46 ВЛ смонтировано 40 реклоузеров, 32 разъединителя с моторным приводом и 5 комплектов индикаторов коротких замыканий, которые в случае повреждения автоматически без участия оперативного персонала находят и выделяют поврежденный участок сети, осуществляют автоматические переключения, сохраняя электроснабжение большей части потребителей, а также выполнена установка 18 пунктов коммерческого учета.

Для оперативного контроля и управления энергообъектами осуществляется реконструкция 16 отходящих ячеек питающих центров ПС 35/110 кВ, а также модернизация систем телемеханики на 17 подстанциях Грязинского РЭС.

Неотъемлемым элементом цифровизации РЭС является работа по установке интеллектуальных приборов учета у потребителей. Впоследствии они будут интегрированы в единую автоматизированную систему учета электроэнергии. К настоящему моменту у потребителей установлено 4173 новых электросчетчиков (85% от плана).

На выполнение мероприятий по переводу электросетевого комплекса Грязинского района на цифровую платформу в текущем году направлено 177 млн рублей.

«В первую очередь оценить пользу цифровой трансформации смогут потребители. Цифровой РЭС повысит качество и надежность электроснабжения. Ожидается, что внедрение цифровых технологий позволит сократить продолжительность отключений в зоне ответственности Грязинского РЭС на треть, объем потерь в сетях – на 67 % и почти в 2 раза снизить срок присоединения к сетям» - прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

Напомним, к реализации проекта «Цифровой РЭС» энергетики Липецкэнерго приступили в декабре 2018 года. Он включает в себя три этапа. Первый – создание распределенной автоматизации в сетях 6/10 кВ и реконструкция ТП 6/10/0,4 кВ – близится к завершению. Ведётся работа над вторым этапом, в рамках которого реконструируются отходящие ячейки питающих центров – ПС 35/110 кВ. В рамках третьего этапа, запланированного к завершению на декабрь 2020 года, проводится реконструкция системы телемеханики на ПС 35/110 кВ Грязинского РЭС. В ходе цифровой трансформации энергетиками проводится масштабная работа по внедрению нового оборудования и современных технических решений.

С информацией о причинах отключений и планируемых сроках восстановления электроснабжения потребители могут ознакомиться на сайте Россети Центр www.mrsk-1.ru в разделе «Информация об отключении» - «Сообщить об отключениях». В случае отсутствия сведений об отключении электроэнергии на момент запроса ответ будет направлен заявителю по электронной почте. По всем вопросам, связанным с электроснабжением, потребители могут обратиться по телефону бесплатной линии Единого Контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220. Кроме того, получить необходимые консультации можно на сайте компании в разделе «Обратная связь» или оставив сообщение в личном кабинете клиента. Узнать об отсутствии электроэнергии также можно с помощью круглосуточного чат-бота в Viber по телефону +7 915-369-69-69.

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Фото предоставлено Липецкэнерго

ЛипецкэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС

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