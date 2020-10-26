Липчан приглашают обсудить проект нового жилого комплекса

В Липецке в районе улицы Студеновская может появиться новый ЖК Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке планируют построить новый жилой комплекс "Парус". Он разместится на улице Студеновской, рядом с улицами Карьерная и 9-го Января, где раньше был пустырь.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в доме с переменной этажностью хотят разместить детский сад на 63 места и подземную стоянку на 135 машин. Еще одна стоянка на 172 места оборудуют рядом со зданием. Там же планируют построить трансформаторную подстанцию и перенести газорегуляторный пункт.

Во дворе ЖК обустроят детскую площадку, 2 спортзоны, места для отдыха, бытовых целей, площадку для мусорных контейнеров. Квартал озеленят.

Липчан приглашают обсудить данный проект. С ним можно будет ознакомиться на следующей неделе. С 3 ноября проект разместят на экспозиции в фойе администрации Липецка - площадь Театральная, 1. А также на официальных сайтах мэрии и департамента градостроительства и архитектуры в разделах "Общественные обсуждения".

Свои предложения и замечания по проекту нужно подать до 26 ноября на электронную почту почту proekt@lipetskcity.ru. Можно написать письмо, указав адрес: Липецк, площадь Театральная, 1, кабинет 206.