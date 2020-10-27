Администрация Елецкого района отметила работу энергетиков Липецкэнерго по модернизации уличного освещения

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Мероприятия проводились в рамках государственной программы Липецкой области «Энергоэффективность и развитие энергетики Липецкой области» и региональной стратегии комплексной модернизации сетей освещения, призванных сократить потребление электроэнергии и улучшить освещённость населённых пунктов.

В ходе работ специалисты Липецкэнерго заменили и установили на опорах линий уличного освещения 137 новых энергосберегающих светодиодных светильников. Смонтировали 1650 м самоизолированного провода (СИП), обладающего повышенными характеристиками безопасности и энергоэффективности. Внедрили 9 шкафов управления наружным освещением, в функционал которых входит контроль расхода электроэнергии, регулирование освещенности улиц и составление гибких графиков автоматического включения света с наступлением вечера.

«Благодаря проведенным работам в селах стало светло, эстетично и безопасно. Новые осветительные приборы не только повышают комфорт жителей в вечернее и ночное время, в том числе, на проезжей части дорог, но и эстетически выглядят более привлекательно. Немаловажным достоинством также является энергоэффективность фонарей. Современные светодиодные светильники позволят поселениям экономить на оплате электроэнергии, - отмечает администрация Елецкого района.

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Фото предоставлено Липецкэнерго