Липецк
Еще
Радио
Липецк
Еще
Радио
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Липчан просят заплатить налог на имущество до 1 декабря

Плательщиками являются жители Липецка, имеющие в собственности недвижимость или транспорт
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Липчанам напомнили об уплате налогов

Липчанам напомнили об уплате налогов

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчанам напоминают о налоге на имущество. Его необходимо заплатить до 1 декабря 2020 года. В пресс-службе мэрии уточнили, налог касается жителей Липецка и области, которые имеют в собственности недвижимость, транспортные средства.

В областном центре насчитывается около 119 тыс. плательщиков транспортного налога, более 50 тыс. земельного налога и свыше 240 тыс. плательщиков налога на имущество физических лиц.

Напомним, уплатить налог можно через банковский терминал, в почтовых отделениях, а также онлайн - через электронные сервисы ФНС "России", а именно "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Войти в сервис можно через логин и пароль от госуслуг.

В управлении ФНС по Липецкой области просят жителей региона своевременно уплачивать налоги, а также гасить задолженность по ним.

Общество: ВОПРОС ДНЯ

Рекомендуемые