Липчан просят заплатить налог на имущество до 1 декабря

Липчанам напомнили об уплате налогов Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчанам напоминают о налоге на имущество. Его необходимо заплатить до 1 декабря 2020 года. В пресс-службе мэрии уточнили, налог касается жителей Липецка и области, которые имеют в собственности недвижимость, транспортные средства.

В областном центре насчитывается около 119 тыс. плательщиков транспортного налога, более 50 тыс. земельного налога и свыше 240 тыс. плательщиков налога на имущество физических лиц.

Напомним, уплатить налог можно через банковский терминал, в почтовых отделениях, а также онлайн - через электронные сервисы ФНС "России", а именно "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Войти в сервис можно через логин и пароль от госуслуг.

В управлении ФНС по Липецкой области просят жителей региона своевременно уплачивать налоги, а также гасить задолженность по ним.