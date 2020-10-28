Проект НЛМК по снижению эмиссии стал победителем экологического конкурса

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Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, стал победителем второго всероссийского конкурса «Надежный партнер – Экология» в номинации «Лучший проект по снижению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, обеспечению экологической безопасности атмосферного воздуха».

НЛМК представил проект капитального ремонта комплекса доменной печи №6 мощностью 3,4 млн тонн чугуна в год. Это позволило увеличить производство чугуна на 8%, снизить расход топлива и улучшить экологические показатели агрегата.

Все оборудование комплекса соответствует уровню наилучших доступных технологий. На обновленном агрегате установлены новые системы очистки воздуха, которые улавливают до 99,9%. После ремонта эмиссия оксида углерода и пыли на участке сократилась на 95%, а в целом в доменном производстве - на 6 тыс. тонн. Весь доменный газ, который образуется при выплавке чугуна, используется для выработки электроэнергии на теплоэлектроцентрали, а доменный шлак перерабатывается в продукцию для строительной отрасли.

Конкурс «Надежный партнер — Экология» организован для содействия федеральным и региональным органам государственной власти в продвижении наиболее успешных и эффективных природоохранных практик. Он ежегодно проводится Ассоциацией «Надежный партнер» совместно с Российским экологическим обществом при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания России. В этом году оргкомитет рассматривал 274 проекта по 26 номинациям в четырех категориях. Почетное звание «лауреат конкурса» присуждается по итогам онлайн голосования и оценки независимых экспертов.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.