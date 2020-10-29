НЛМК открыл в Липецке многопрофильный центр оценки квалификаций

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Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, открыл в Липецке первый в России многопрофильный центр оценки квалификации в промышленности (ЦОК). Он станет первым на территории Липецкой области местом проведения независимой оценки соответствия умений и навыков работников различных компаний требованиям единых профессиональных стандартов.

«В соответствии с изменениями федерального законодательства все российские предприятия должны поэтапно переходить на независимую оценку квалификаций своих работников. Группа НЛМК активно участвует в деятельности отраслевых Советов по профессиональным квалификациям, актуализации профессиональных стандартов, разработке методологических основ независимой оценки квалификаций. Открывая ЦОК, мы помогаем создать в регионах присутствия компании базу для реализации государственной политики в области развития квалификаций, - прокомментировала директор по обучению и развитию персонала Группы НЛМК Ирина Ефимчук.

На первом этапе в липецком ЦОК подтвердить свою квалификацию на соответствие требованиям профессиональных стандартов смогут работники предприятий металлургии и машиностроения. Для этого они должны сдать экзамен, состоящий из теоретического и практического этапов. В качестве экспертов по оценке квалификации привлекаются опытные специалисты комбината, аккредитованные в отраслевых Советах по профессиональным квалификациям. Для проведения экзамена Центр будет использовать собственные ресурсы производственных площадок и учебных полигонов, а также возможности партнеров, в первую очередь, базовых учебных заведений.

Официальное открытие ЦОК было приурочено к сдаче первых профессиональных экзаменов. В них приняли участие действующие работники НЛМК - машинисты крана металлургического производства и токари. Практические задания машинисты крана выполняли на имитационном тренажере и перемещали грузы в приближенных к реальному производству условиях. Токари изготавливали детали для технологического оборудования в мастерской на экзаменационной площадке ЦОК в Липецком политехническом техникуме.

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По итогам сдачи экзаменов 6 работников НЛМК получили первые свидетельства о подтверждении квалификации в соответствии с общеотраслевыми профессиональными стандартами. Каждое свидетельство будет включено в общероссийский реестр Национального агентства развития квалификаций, что повышает для его обладателя ценность на рынке труда. С успешным прохождением экзаменов их поздравили руководители ЦОК и кадровой службы компании.

Одновременно с открытием липецкого ЦОК на площадке Сортового дивизиона Группы НЛМК в Свердловской области распахнул свои двери еще один центр оценки квалификаций, который также наделен полномочиями по оценке квалификаций горно-металлургической отрасли. Во время практического экзамена машинисты крана металлургического производства НЛМК-Урал смогли продемонстрировать свои навыки в условиях реального производства – на действующем мостовом кране в электросталеплавильном цехе. Это подтверждает широкие ресурсные возможности центров Группы НЛМК по проведению независимой оценки квалификаций на соответствие отраслевым требованиям.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.