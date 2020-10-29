Плюс полмиллиарда на здравоохранение и соцподдержка для большего числа липчан

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На очередной 47-й сессии регионального парламента, прошедшей в заочном формате, депутаты внесли поправки в бюджет. Расходно-доходные части областного бюджета увеличены на 1 миллиард 18,5 млн рублей (за счет поступления федеральных средств), перераспределены и бюджетные ассигнования с одних статей на другие при их общем сокращении на 122 млн рублей.

Медицину дополнительно профинансируют

- Ситуация с коронавирусом серьезная и опасная, наши медики сегодня работают в очень напряженных условиях, практически на износ. Поэтому сфера здравоохранения нуждается в особенной поддержке и заботе, - отметил спикер облсовета Павел Путилин. – Мы направили почти 188 млн. рублей на дополнительные выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией.

Почти 29 млн рублей выплатят и соцработникам стационаров, оказывающим услуги больным с COVID-19. Дополнительные средства (около 180 млн руб) получили больницы и поликлиники региона. Кроме того, за счет сокращения расходов по некоторым отраслям, на сферу здравоохранения дополнительно направлено 91 млн. рублей областных средств. 40 миллионов из них выделены льготникам на медикаменты, в том числе, на бесплатные лекарства больным COVID-19, которые лечатся дома.

Внушительная помощь (почти 535 млн руб) из федерального центра оказана и дорожной отрасли региона. Почти 144 млн рублей выделено на организацию бесплатного горячего питания младшеклассников и свыше 360 млн руб - на ежемесячные выплаты детям от 3 до 7 лет. Также выделены средства на социальные выплаты безработным и стимулирование жилищного строительства.

Изменения по соцконтрактам и детским пособиям

Депутаты внесли поправки в законы, касающиеся мер соцподдержки и государственной социальной помощи.

- Сейчас особенно важно поддержать наиболее уязвимые категории – семьи с детьми, граждан, попавших в непростую жизненную ситуацию, - отметил Павел Путилин. – Принятые решения позволят значительно расширить число получателей различных видов социальной поддержки. Многие поправки разработаны по обращениям липчан, тех, кто пользуется этими льготами.

Что же изменится? Скорректированы условия, при выполнении которых заключаются социальные контракты. Пересмотрены площади недвижимости и земельных участков, которые учитываются при оформлении такой помощи. Для одиноко проживающего гражданина увеличивается норматив площади жилого помещения, если оно является единственным жильем (не более 60 кв м в городе и не более 80 кв м в сельской местности). Также теперь не ограничивается площадь земельного участка, который используется для садоводства и огородничества.

Изменен критерий, учитывающийся при заключении соцконтракта, и по наличию автотранспорта. Теперь для семей, где воспитывается 3 и более ребенка, допускается наличие двух автомобилей (был один). А если на заключение соцконтракта претендуют 2 или более семьи, ведущие совместное хозяйство, то допускается наличие машины в каждой из них. Если авто меньше 5 лет, то мощность его двигателя не должна превышать 150 лошадиных сил (ранее было 120).

Парламентарии изменили и Закон Липецкой области «О пособии на ребенка». В частности, уточнены условия для получения пособий многодетными и малообеспеченными семьями, а также теми семьями, где воспитываются дети-инвалиды и которые экономически пострадали в пандемию.

Скорректированы критерии в части наличия автотранспортных средств, которые будут учитываться при назначении пособия на ребенка. Теперь его могут оформить многодетные семьи, имеющие транспортное средство мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (ранее было до 120 лошадиных сил). Также не будут учитываться транспортные средства, полученные семьями в качестве подарка и в связи с рождением 8 ребенка, и автомобили, имеющие год выпуска десять и более лет.

Также среди внесенных изменений следующие:

- пособие на ребенка будет назначаться трудоспособным гражданам, временно потерявшим работу и зарегистрировавшимся в службе занятости. Ранее пособие могли оформить жители со статусом безработного (он присваивается не сразу);

- наличие у одного из членов семьи статуса индивидуального предпринимателя не станет препятствием для назначения пособия на ребенка.

Исключены теперь и критерии нуждаемости при назначении пособий семьям, которые воспитывают детей-инвалидов.

Владимир КУЛИК. Фото предоставлено пресс-службой облсовета.