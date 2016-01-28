Новости НЛМК
Лидеры российской промышленности обсудили в Липецке актуальные направления социальной политики компаний
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Андрей Кирин - самый быстрый работник НЛМК
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НЛМК приглашает школьников принять участие в образовательных программах
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НЛМК открывает для всех липчан мир металла
Наталия Шевякова – лучшая крановщица НЛМК
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НЛМК организовал концерт памяти основателя хора новолипецких металлургов
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Ремонтники НЛМК поделились опытом с российскими коллегами
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НЛМК совместно с администрацией области и мэрией Липецка начал работу по второй очереди реконструкции Парка металлургов
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НЛМК построил в Липецкой области дорогу по новой технологии
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В Липецке соревновались лучшие экскаваторщики Группы НЛМК
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Ремонтники НЛМК – победители Кубка по мини-футболу
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Лучшие металлообработчики НЛМК покажут мастерство на региональном конкурсе
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Ветераны НЛМК посетили мемориал памяти «Тербунский рубеж»
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НЛМК приглашает в парк Победы на детский праздник
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За лето в «Прометее» отдохнули более 1800 школьников
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Школьники региона получат к Дню знаний подарки от НЛМК
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НЛМК поможет приобрести квартиры для 40 семей молодых металлургов
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В Липецкой области реализуют 11 проектов грантовой программы «Стальное дерево»
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НЛМК наградили дипломом за вклад в охрану окружающей среды
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Группа НЛМК подписала соглашения о сотрудничестве с лидерами рынка металлоторговли России
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Группа НЛМК переводит онлайн-продажи и сервис на новую платформу
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Цех горячего проката НЛМК отметил полувековой юбилей
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НЛМК завершил благоустройство экологического парка «Лебединое озеро»
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Новолипчанин учил иностранцев строить металлургические заводы
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Ветераны НЛМК боролись за кубок по мини-футболу
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Награды от государства, Авраам Руссо, файер-шоу и Хор Турецкого – НЛМК отпраздновал День металлурга
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Парк металлургов - новый центр притяжения липчан
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НЛМК стал лучшим в природоохранной деятельности
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НЛМК повысит производство стали на 1 млн тонн и расширит портфель продаж
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Почему важно хоть раз в жизни побывать на НЛМК
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НЛМК пригласил в Липецк Авраама Руссо, ансамбль «Самоцветы» и Хор Турецкого
НЛМК ввел в эксплуатацию комплекс экологичной переработки продуктов коксохимического производства
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На НЛМК прошли предпраздничные конкурсы профмастерства
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НЛМК поздравил одаренных юных спортсменов
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НЛМК реконструирует сталеплавильное производство и снизит выбросы в атмосферу
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Молодые новолипчане прошли посвящение в рабочие
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НЛМК открывает двери перед Днем металлурга
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Работники НЛМК – лауреаты международного конкурса энергоэффективности
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На НЛМК выбрали лучшего экскаваторщика
Фонд НЛМК «Милосердие» организовал бесплатное питание для нуждающихся липчан
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НЛМК преобразит Парк металлургов в современное экопространство
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НЛМК подарил липчанам праздник спорта
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НЛМК продолжает развиваться благодаря людям
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НЛМК приглашает липчан на спортивный праздник
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Лучший сварщик Центрального федерального округа работает на НЛМК
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На НЛМК руководители HR-служб предприятий региона обсудили актуальные кадровые вопросы
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НЛМК помогает развивать детское техническое творчество
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Проект НЛМК победил на международном конкурсе «Экологическая культура. Мир и согласие»
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Группа НЛМК и Администрация Липецкой области подписали меморандум по проекту строительства новой электростанции на вторичных ресурсах
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НЛМК организовал летний отдых для детей металлургов
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НЛМК вложит миллиарды рублей в экологию региона
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Команда базового вуза НЛМК победила на международном инженерном чемпионате CASE-IN
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Специалист НЛМК стал победителем акции «Трудовая слава молодежи Липецка»
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Более 500 сотрудников НЛМК примут участие в Липецком полумарафоне
Первопроходцы НЛМК. Стальная Анастасия
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Более 2 тысяч сотрудников НЛМК собрали 400 тонн мусора во время субботника «Зеленая Весна»
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НЛМК помогает школьникам заниматься научными исследованиями
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НЛМК приглашает липчан на детский турнир по футболу в честь 85-летия комбината
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Работникам НЛМК вручат государственные награды
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Металлурги Манаенковы: больше века на комбинате
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Сталь НЛМК для новых мобильных кранов Liebherr повышенной грузоподъемности
Доменщик НЛМК - лучший специалист региона
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Самые быстрые новолипчане трудятся в цехе электроснабжения
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Лучший сварщик региона работает на НЛМК
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НЛМК проведет памятные мероприятия в парках и на улицах Липецка
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Фонд «Милосердие» отметил свой юбилей посадкой «Аллеи добра»
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НЛМК организовал студенческий чемпионат по решению инженерных кейсов
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НЛМК поддержал творческий фестиваль школьников
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Группа НЛМК выбрала 10 проектов в ходе Startup Tour для внедрения в компании
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НЛМК поможет доставить в Липецк Благодатный огонь
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Династия Гуторовых: 200 лет делаем металл
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НЛМК приглашает липчан на ярмарку вакансий
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Студенты ЛГТУ смогут стажироваться в европейском подразделении Группы НЛМК
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НЛМК обновляет нагревательную печь цеха горячего проката в Липецке
Предприятия Группы НЛМК присоединяются к программе «Стальное дерево»
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Руководитель НЛМК стал победителем конкурса в сфере цифровизации - CDO Award 2019
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НЛМК присоединится к всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Весна»
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НЛМК помогает школьникам продвигать научные идеи для развития металлургии
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Корпоративное видео НЛМК - победитель всероссийского конкурса
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Трудовая династия Абросимовых: «Все вместе 300 лет на НЛМК»
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Доменщики НЛМК поделились опытом с российскими и зарубежными коллегами
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На НЛМК соревновались сильнейшие пловцы
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Группа НЛМК адаптировала Steeluniversity для России
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НЛМК приглашает липчан на День открытых дверей 26 марта
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НЛМК поздравил липчанок с 8 Марта
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НЛМК спас от вырубки 1500 деревьев
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НЛМК стал партнером международного инженерного чемпионата «CASE-IN»
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Фонд «Милосердие» помог организовать военно-спортивную игру для школьников
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Фонд «Милосердие» помогает одиноким мамам и старикам с продуктами
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НЛМК будет проверять качество воздуха по 26 позициям
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Работникам липецких компаний Группы НЛМК вручили награды региона
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На НЛМК соревновались в пулевой стрельбе
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НЛМК приглашает липчан на День открытых дверей 21 февраля
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НЛМК инициировал в Липецке партнерский благотворительный проект
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Липчан наградили за участие в программе НЛМК «Стальное дерево»
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Работники НЛМК стали лучшими инженерами России
НЛМК реализовал 500 мероприятий за 13 млрд рублей, чтобы улучшить экологию Липецка
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Инициативы работников НЛМК помогают охране окружающей среды
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Студенты МГУ изучили опыт НЛМК по реализации природоохранных проектов
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НЛМК на 90% снизит выбросы пыли в огнеупорном цехе
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НЛМК обновляет парк карьерных самосвалов
НЛМК поделился опытом с кадровиками липецких предприятий
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НЛМК вручил премии лучшим преподавателям ЛГТУ
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Новолипецкий комбинат установил новые рекорды производства
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Работники НЛМК станут участниками 36 конкурсов профмастерства
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Спартакиада НЛМК стартует лыжной эстафетой
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Евгений Зоря – новый директор проектного управления НЛМК
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Ветераны НЛМК отдохнут в санатории «Парус»
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Работники НЛМК стали лучшими инженерами и изобретателями региона
На НЛМК назвали лучших молодых специалистов
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НЛМК подарил Воронежскому университету компьютерную лабораторию