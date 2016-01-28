2019-09-19T11:07:26+03:00
Общество

Новости НЛМК

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Лидеры российской промышленности обсудили в Липецке актуальные направления социальной политики компаний

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Андрей Кирин - самый быстрый работник НЛМК

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НЛМК приглашает школьников принять участие в образовательных программах

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НЛМК открывает для всех липчан мир металла

Наталия Шевякова – лучшая крановщица НЛМК

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НЛМК организовал концерт памяти основателя хора новолипецких металлургов

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Ремонтники НЛМК поделились опытом с российскими коллегами

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НЛМК совместно с администрацией области и мэрией Липецка начал работу по второй очереди реконструкции Парка металлургов

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НЛМК построил в Липецкой области дорогу по новой технологии

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В Липецке соревновались лучшие экскаваторщики Группы НЛМК

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Ремонтники НЛМК – победители Кубка по мини-футболу

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Лучшие металлообработчики НЛМК покажут мастерство на региональном конкурсе

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Ветераны НЛМК посетили мемориал памяти «Тербунский рубеж»

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НЛМК приглашает в парк Победы на детский праздник

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За лето в «Прометее» отдохнули более 1800 школьников

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Школьники региона получат к Дню знаний подарки от НЛМК

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НЛМК поможет приобрести квартиры для 40 семей молодых металлургов

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В Липецкой области реализуют 11 проектов грантовой программы «Стальное дерево»

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НЛМК наградили дипломом за вклад в охрану окружающей среды

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Вера - повелительница огня

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Группа НЛМК подписала соглашения о сотрудничестве с лидерами рынка металлоторговли России

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Группа НЛМК переводит онлайн-продажи и сервис на новую платформу

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Цех горячего проката НЛМК отметил полувековой юбилей

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НЛМК завершил благоустройство экологического парка «Лебединое озеро»

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Новолипчанин учил иностранцев строить металлургические заводы

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Ветераны НЛМК боролись за кубок по мини-футболу

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Награды от государства, Авраам Руссо, файер-шоу и Хор Турецкого – НЛМК отпраздновал День металлурга

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Парк металлургов - новый центр притяжения липчан

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НЛМК стал лучшим в природоохранной деятельности

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НЛМК повысит производство стали на 1 млн тонн и расширит портфель продаж

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Почему важно хоть раз в жизни побывать на НЛМК

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НЛМК пригласил в Липецк Авраама Руссо, ансамбль «Самоцветы» и Хор Турецкого

НЛМК ввел в эксплуатацию комплекс экологичной переработки продуктов коксохимического производства

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На НЛМК прошли предпраздничные конкурсы профмастерства

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НЛМК поздравил одаренных юных спортсменов

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НЛМК реконструирует сталеплавильное производство и снизит выбросы в атмосферу

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Молодые новолипчане прошли посвящение в рабочие

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НЛМК открывает двери перед Днем металлурга

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Работники НЛМК – лауреаты международного конкурса энергоэффективности

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На НЛМК выбрали лучшего экскаваторщика

Фонд НЛМК «Милосердие» организовал бесплатное питание для нуждающихся липчан

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НЛМК преобразит Парк металлургов в современное экопространство

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НЛМК подарил липчанам праздник спорта

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НЛМК продолжает развиваться благодаря людям

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НЛМК приглашает липчан на спортивный праздник

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Лучший сварщик Центрального федерального округа работает на НЛМК

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На НЛМК руководители HR-служб предприятий региона обсудили актуальные кадровые вопросы

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НЛМК помогает развивать детское техническое творчество

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Проект НЛМК победил на международном конкурсе «Экологическая культура. Мир и согласие»

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Группа НЛМК и Администрация Липецкой области подписали меморандум по проекту строительства новой электростанции на вторичных ресурсах

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НЛМК организовал летний отдых для детей металлургов

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НЛМК вложит миллиарды рублей в экологию региона

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Команда базового вуза НЛМК победила на международном инженерном чемпионате CASE-IN

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Специалист НЛМК стал победителем акции «Трудовая слава молодежи Липецка»

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Более 500 сотрудников НЛМК примут участие в Липецком полумарафоне

Первопроходцы НЛМК. Стальная Анастасия

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Более 2 тысяч сотрудников НЛМК собрали 400 тонн мусора во время субботника «Зеленая Весна»

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НЛМК помогает школьникам заниматься научными исследованиями

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НЛМК приглашает липчан на детский турнир по футболу в честь 85-летия комбината

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Работникам НЛМК вручат государственные награды

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Металлурги Манаенковы: больше века на комбинате

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Сталь НЛМК для новых мобильных кранов Liebherr повышенной грузоподъемности

Доменщик НЛМК - лучший специалист региона

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Самые быстрые новолипчане трудятся в цехе электроснабжения

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Лучший сварщик региона работает на НЛМК

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НЛМК проведет памятные мероприятия в парках и на улицах Липецка

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Фонд «Милосердие» отметил свой юбилей посадкой «Аллеи добра»

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НЛМК организовал студенческий чемпионат по решению инженерных кейсов

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НЛМК поддержал творческий фестиваль школьников

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Группа НЛМК выбрала 10 проектов в ходе Startup Tour для внедрения в компании

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НЛМК поможет доставить в Липецк Благодатный огонь

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Династия Гуторовых: 200 лет делаем металл

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НЛМК приглашает липчан на ярмарку вакансий

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Студенты ЛГТУ смогут стажироваться в европейском подразделении Группы НЛМК

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НЛМК обновляет нагревательную печь цеха горячего проката в Липецке

Предприятия Группы НЛМК присоединяются к программе «Стальное дерево»

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Руководитель НЛМК стал победителем конкурса в сфере цифровизации - CDO Award 2019

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НЛМК присоединится к всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Весна»

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НЛМК помогает школьникам продвигать научные идеи для развития металлургии

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Корпоративное видео НЛМК - победитель всероссийского конкурса

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Трудовая династия Абросимовых: «Все вместе 300 лет на НЛМК»

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Доменщики НЛМК поделились опытом с российскими и зарубежными коллегами

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На НЛМК соревновались сильнейшие пловцы

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Группа НЛМК адаптировала Steeluniversity для России

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НЛМК приглашает липчан на День открытых дверей 26 марта

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НЛМК поздравил липчанок с 8 Марта

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НЛМК спас от вырубки 1500 деревьев

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НЛМК стал партнером международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

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Фонд «Милосердие» помог организовать военно-спортивную игру для школьников

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День открытых дверей на НЛМК

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Фонд «Милосердие» помогает одиноким мамам и старикам с продуктами

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НЛМК будет проверять качество воздуха по 26 позициям

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Работникам липецких компаний Группы НЛМК вручили награды региона

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На НЛМК соревновались в пулевой стрельбе

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НЛМК приглашает липчан на День открытых дверей 21 февраля

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НЛМК инициировал в Липецке партнерский благотворительный проект

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Липчан наградили за участие в программе НЛМК «Стальное дерево»

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Работники НЛМК стали лучшими инженерами России

НЛМК реализовал 500 мероприятий за 13 млрд рублей, чтобы улучшить экологию Липецка

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Инициативы работников НЛМК помогают охране окружающей среды

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Студенты МГУ изучили опыт НЛМК по реализации природоохранных проектов

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НЛМК на 90% снизит выбросы пыли в огнеупорном цехе

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НЛМК обновляет парк карьерных самосвалов

НЛМК поделился опытом с кадровиками липецких предприятий

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НЛМК вручил премии лучшим преподавателям ЛГТУ

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Новолипецкий комбинат установил новые рекорды производства

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Работники НЛМК станут участниками 36 конкурсов профмастерства

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Спартакиада НЛМК стартует лыжной эстафетой

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Евгений Зоря – новый директор проектного управления НЛМК

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Ветераны НЛМК отдохнут в санатории «Парус»

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Работники НЛМК стали лучшими инженерами и изобретателями региона

На НЛМК назвали лучших молодых специалистов

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НЛМК подарил Воронежскому университету компьютерную лабораторию