2018-07-11T19:30:56+03:00
Общество

Авиационные группы покажут липчанам боевой разворот, петлю Нестерова и столб

В небо над Липецком взлетят истребители и вертолеты
Юлия КЛЮЕВА
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В День города липчан ждет невероятное авиашоуВ День города липчан ждет невероятное авиашоуФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В предстоящую субботу, 14 июля, на набережной реки Воронеж состоится авиашоу. В грандиозном празднике примут участие прославленные пилотажные группы ВКС РФ: «Соколы России», «Русские Витязи», «Стрижи», «Русь», а также вертолетная группа «Беркуты».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мероприятие стартует в 11.00. Командование Воздушно-космических сил и администрация Липецкой области проведет агитационную акцию «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации – твой выбор!». В рамках акции состоятся встречи с командованием, преподавателями и курсантами профильных военных вузов Воронежа, Краснодара, Ярославля, Санкт-Петербурга, Твери.

Основная программа начнется в полдень. Авиационные группы высшего пилотажа «Соколы России» на самолетах Су-35, «Русские Витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29 продемонстрируют маневренные возможности современных истребителей. Липчане увидят фигуры петля Нестерова, бочка, полупетля, вираж, боевой разворот, роспуск. Летчики самолетов Су-35 и Су-30СМ продемонстрируют маневрирование с использованием управляемого вектора тяги и такие фигуры, как колокол, стянутая петля, кленовый лист, столб.

В исполнении «Соколов России» - воздушный бой группы истребителей Су-35 с применением оборонительно-наступательных приемов. Маневренные возможности вертолетов Ми-28 покажет авиационная группа «Беркуты».

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