« В торговом деле должно быть выгодно всем – и коммерсанту и покупателю»

25 Июль 09:33 2018-07-26T09:45:01+03:00

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Торговля, известная людям вероятно еще с пещерных времен, и сегодня для всех нас, потенциальных покупателей, играет огромную роль. Представить нашу жизнь без сферы торговли нереально. В любом российском регионе о развитии экономики, уровне качества жизни свидетельствует состояние потребительского рынка. И липчане здесь выглядят весьма достойно – о чем свидетельствует статистика:

- в Липецкой области темпы роста розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг опережают среднероссийские показатели. В регионе 11 тысяч предприятий, где трудится более 120 тысяч человек;

- по стоимости условного минимального набора продуктов питания регион стабильно входит в лидирующую тройку в стране (в Липецкой области он составляет 3 269,2 руб. – в РФ – 3 969,88 руб.);

- за первое полугодие оборот розничной торговли составил 117,5 млрд. рублей – темп роста здесь 104,7% к соответствующему периоду прошлого года;

- в результате работы по улучшению качества обслуживания граждан, в рейтинге по розничному товарообороту на душу населения Липецкая область занимает 21 место (среди 85 субъектов РФ), и 4-е – в ЦФО.

Сегодня такие липецкие «ноу-хау» как «магазин в магазине» и портал интернет-торговли в помощь селянам – взяты на вооружение и другими регионами. А цель липецких нововведений одна – делать все, чтобы покупатель был доволен. Достижения региона в торговой сфере – результат четкой координирующей работы областного управления потребительского рынка и ценовой политики. Здесь «заряжены» на успех, постоянно поднимая планку качественного роста торговой отрасли региона – по всем показателям.

Что ожидать нового в торговом формате? Насыщен ли рынок объектами торговли? Куда обращаться покупателю для защиты своих прав? На эти и другие темы в канун Дня торгового работника мы беседовали с начальником областного управления потребительского рынка и ценовой политики Николаем Киреевым.

- Николай Сергеевич, сама жизнь диктует нестандартные подходы, тенденции развития. Что нового у вас?

- Со старым багажом далеко не уедешь, потому мы ищем (и находим) новые пути, совершенствуя сферу обслуживания. Неуклонно уходим от бумажного носителя, ведение лицензионных дел осуществляется «по электронке» – ни в одном регионе, не получают, как у нас, лицензию в электронном виде.

Наш проект «магазин в магазине», запущенный несколько лет назад, себя оправдал. Набирает популярность такой формат, как «производство за стеклом», востребованность созданного нами бесплатного портала интернет-торговли «КООП 48.РФ» также растет. Если за 1 квартал было 500 обращений, то сейчас их уже более 3,5 тысяч. Успешно показала себя и ярмарочная торговля. За первое полугодие организовано и проведено 155 областных розничных ярмарок. На них сельхозтоваропроизводителям торговые места предоставляются бесплатно, а разница с ценами в магазинах по ряду товаров порой выгодней до 30%. И «ярмарочную» тему продолжаем совершенствовать – начал действовать новый формат областных ярмарок – тематические. Уже проведены такие ярмарки клубники, меда, яблок, «Сырная и молочная провинция». Ближайшие медовые ярмарки пройдут в Липецке в начале августа возле гипермаркетов «Линия» и «Лента». Активно развиваем и кооперативные сельхозрынки – их 6 в регионе, планируем открыть еще 3.

Недавно нами запущен еще один новый проект – «Система интерактивного мониторинга». Теперь с помощью интерактивной карты можно отследить, в каких населенных пунктах завышены цены на социально значимые товары. При нарушениях на место выезжает наша группа реагирования – для беседы с руководством. Кроме того, в открытом доступе на сайте управления цены в любом магазине региона, наличие и товаров местного производства, и со знаком качества. Сейчас на полках липецких магазинов порядка 30 местных продуктов, которые выдержали испытания Роскачества (в РФ всего 198 таких товаров со знаком качества).

- Продолжая тему качества – год назад вы в нашем интервью отметили, что «нет должного качественного обслуживания». Как изменилась ситуация?

- Этот вопрос в нашем поле зрения денно и нощно – ведь тема объемная и многоплановая. Качественное обслуживание – это не просто вежливые «здрасьте» и «ждем вас снова» (норма, которая не обсуждается). Это и возможность, равно и уверенность покупателя в приобретении товара должного качества, и здесь немало подвижек. В прошлом году в рамках производственного контроля 570 предприятий торговли заключили договоры с лабораториями на проведение исследований пищевых продуктов. В июле подписана Дорожная карта к Соглашению о взаимодействии администрации области и НКО «Российская система качества», заключено соглашение о взаимодействии с Роскачеством. Местным сельхозпроизводителям дан четкий сигнал – не хотите производить качественную продукцию – ее привезут другие, тем самым мы побуждаем «выдавать на гора» качественный продукт. И власть должна «влезать» в этот вопрос, потому и считаю себя со своей командой не чиновниками, а государственными людьми, проводящими волю государства. Надо делать так, чтобы было выгодно всем – и торговле, и покупателю.

Очень важна тема защиты прав потребителя – отстоять их простому человеку весьма непросто. По нашей инициативе создан консультационно-правовой отдел ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельностью», куда люди обращаются по поводу некачественно оказанной услуги. И здесь они получают реальную помощь от наших юристов – пенсионерке помогли вернуть деньги, отданные лже-газовикам, возмещены через суд все убытки покупательнице, купившей некачественную мебель и т.д.

Качество обслуживания – это и эстетика, как самого магазина, так и прилегающей территории, о чем мы указывали сетевикам. И сегодня возле «Пятерочки» уже стоят, радуя глаз, вазоны с красивыми цветами, думаю, и другие соцсети подтянутся. Так что пределов совершенства здесь нет, об удобстве, комфорте покупателя (и борьбе за него) надо думать всегда. Он пойдет туда, где красиво, качественная продукция и хорошее обслуживание.

- По вашему мнению, есть ли насыщение в регионе объектами розничной торговли?

- Чем больше их будет – тем лучше. Я за то, чтобы на территории области развивались любые формы торговли. К примеру, в Сселках, вначале был один сетевой магазин, потом появился еще, и еще – остались и те магазинчики, которые были раньше. То есть у каждого своя ниша, и у покупателя есть выбор.

Мы взяли под контроль заготовительную деятельность, и наша задача здесь – помочь реализации продукции, выращенной в ЛПХ. В недалеком будущем появятся специализированные магазины с экологичной сельхозпродукцией с подворий – без гербицидов и химикатов.

- Фронт работ у вас огромный. Как удается сорганизовать, настроить коллектив?

- Один руководитель – ничто, важен коллектив единомышленников, объединенных общими целями. И у нас создана такая команда профессионалов своего дела. Требования к сотрудникам высокие, но велика и ответственность. Нашими задачами были и остаются – сохранять стабильность на потребительском рынке, развивать систему защиты прав потребителей и качества товаров, обеспечивать ценовую и территориальную доступность товаров. Да, растет розничный товарооборот, мы в двадцатке среди субъектов РФ. Но я ставлю вопрос – а почему не мы в лидерах? Что мешает? Для меня, как руководителя, важно, когда в работе сотрудника превалируют: четкая организация труда, идеи, предложения, аналитика. И как показал анонимный опрос, такой подход коллектив полностью одобряет. Надо не стоять на месте и постоянно совершенствоваться, достигать поставленных целей, чему мы и следуем.

В канун Дня торгового работника желаю всем труженикам сферы торговли здоровья и успехов – и дерзать каждому на своем рабочем месте!