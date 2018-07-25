Областная благотворительная акция «Семья - семье» стартует в канун нового учебного года

25 Июль 11:20 2018-07-25T11:23:34+03:00

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Областную благотворительную акция «Семья – семье» проводит в Липецкой области в канун нового учебного года с 1 августа по 30 сентября региональное управление социальной защиты населения. Как сообщает пресс-служба, основная задача акции - оказание помощи малообеспеченным и многодетным семьям в подготовке детей к школе, в приобретении школьной формы, спортивной и сезонной детской одежды и обуви, канцелярских принадлежностей, а также привлечение общественности к проблемам малообеспеченных и многодетных семей, нуждающихся в особой заботе государства.

Ежегодно, начиная с 1997 года, в акции принимают участие не только жители области, но и трудовые коллективы, предприниматели, которые делают посильные взносы в копилку добрых дел. Важность этой работы неоднократно подчеркивал глава региона Олег Королев. «Поддержка семей с детьми – в числе приоритетов социальной политики администрации Липецкой области. Реализации различных видов такой помощи региональная власть уделяет все больше внимания», - отмечает руководитель области.

В ходе проведения благотворительной акции «Семья – семье» в прошлом году помощь в подготовке детей к школе на общую сумму более 7,8 млн. рублей получили 3465 семей, в которых воспитывается 7281 ребенок. Посильный вклад в это благое дело внесли 116 трудовых коллективов и организаций, 267 индивидуальных предпринимателей и 571 семья области. Многолетний опыт работы доказал необходимость и эффективность проведения ежегодной благотворительной акции «Семья – семье». Благодаря ей дети из малообеспеченных и многодетных семей в полной мере смогли ощутить радость от такого важного в их жизни праздника, как День знаний.

Управление социальной защиты населения области призывает всех неравнодушных принять участие в этом марафоне добра. По вопросам оказания и получения благотворительной помощи в рамках акции нужно обращаться в территориальные центры социальной защиты населения по месту жительства.