В Липецке стартовали новые проекты инициативы НЛМК «Стальное дерево»

25 Июль 11:30 2018-07-26T11:30:02+03:00

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Инициатива «Стальное дерево» стартовала в 2017 году и позволила молодым сотрудникам Новолипецкого комбината при финансовой поддержке благотворительного фонда НЛМК «Милосердие» реализовать 11 природоохранных проектов. В 2018 году программу открыли для жителей региона.

С начала 2018 года конкурсной комиссии предложили 42 идеи для создания благоприятной городской среды, реализации социальных, экологических, образовательных инициатив. Пока конкурсная комиссия одобрила выделение семи грантов на сумму более 2 млн рублей. Еще 13 проектов находятся в стадии доработки.

В числе уже утвержденных проектов – очистка от мусора Студеновского карьера и оборудование на его территории трассы для тренировок по маунтинбайку - езде на горных велосипедах; организация зон активного отдыха в сквере 11-ого микрорайона, возрождение родника в селе Крутые Хутора Липецкого района, создание дендрария в Парке авиаторов и сенсорного сада здоровья в Быхановом саду, организация экопатрулирования рек и очистка от мусора береговых зон. Авторы этих проектов - жители Липецка и Липецкого района, один из них - работник НЛМК.

«Наша программа рассчитана в первую очередь на активных и неравнодушных. Таким людям она дает реальную возможность сделать мир лучше, воплотить идеи по повышению качества жизни и проявить себя. Мы знакомимся с предложениями липчан и видим, что есть немало интересных проектов, которые обязательно получат нашу поддержку, - прокомментировала директор благотворительного фонда НЛМК «Милосердие» Евгения Донских.

С 2018 года программа открыта для жителей Липецка и Липецкой области, общественных организаций, а также для работников предприятий Группы НЛМК - Стойленского горно-обогатительного комбината (Старый Оскол, Белгородская область) и Алтай-Кокс (Заринск, Алтайский край).

В этом году волонтерская программа «Стальное дерево» стала победителем международного конкурса «Экологическая культура. Мир и согласие», который проводит неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского. Она победила в номинации «Социальные инициативы, направленные на развитие экологической культуры».

В 2017 году в рамках программы участники корпоративного конкурса «Молодой лидер НЛМК» придумали и реализовали такие проекты в Липецке, как мелиорация Матырского водохранилища, очистка дренажной системы Нижнего парка, оснащение многоквартирного жилого дома солнечными батареями, создание арт-объекта граффити, уборка лесопарковой зоны и высадка деревьев, возрождение рекреационной территории села Сырское, организация эко-квеста и эко-фестиваля интеллектуальных игр. Видео о защите проектов смотрите по ссылке.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото и видео пресс-службы НЛМК.